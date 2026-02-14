Ministrul Finanţelor: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare şi relansarea economiei pe baze sustenabile

"Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României. Am preluat un deficit care atingea niveluri record şi am luat deciziile necesare pentru a-l reduce, stabilizând totodată datoria publică. Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală, pentru a ne încadra pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană pe termen mediu şi a relansa economia pe baze sustenabile, în limita spaţiului fiscal existent. Toate aceste acţiuni ne conduc la reducerea costurilor de finanţare, obiectivul pe termen mediu fiind îmbunătăţirea ratingului de ţară.", subliniază Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, într-un comunicat.



Agenţia de evaluare Fitch Ratings a reconfirmat, vineri, 13 februarie 2026, ratingul suveran al României la nivelul BBB- pentru datoria pe termen lung în valută, menţinând perspectiva negativă. Potrivit comunicatului, decizia de reconfirmare este susţinută de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor şi al indicatorilor de guvernanţă, care se situează peste media ţărilor din aceeaşi categorie de rating, precum şi de statutul de membru al Uniunii Europene şi de fluxurile de capital europene care favorizează convergenţa veniturilor şi accesul la finanţare externă.



Agenţia evidenţiază implementarea rapidă a măsurilor de consolidare, care au pus deficitul bugetar pe o traiectorie descendentă. Printre acţiunile determinante se numără aplicarea creşterii TVA din august 2025 şi planul de îngheţare a cheltuielilor publice pentru anul 2026, măsuri care sunt estimate să reducă deficitul ESA cu aproape 2 puncte procentuale în cursul acestui an.



Raportul Fitch notează, de asemenea, o îmbunătăţire a condiţiilor de finanţare, reflectată prin scăderea costurilor de împrumut (cu aproximativ 100 bps de la peste 7,4% la 6,5% in perioada octombrie 2025-prezent) şi un apetit solid al investitorilor pentru împrumuturile suverane. Conform sursei citate, această stabilitate este consolidată de accesul la resursele europene, unde granturile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă oferă o protecţie importantă împotriva riscurilor externe şi reduc dependenţa de pieţele externe.



MF menţionează că prognozele Fitch indică o creştere economică ce va rămâne sub potenţialul de 2% până în 2027, pe fondul eforturilor de consolidare fiscală şi al cererii externe slabe. În ceea ce priveşte datoria publică, agenţia estimează că aceasta a ajuns la aproape 59% din PIB la finele anului 2025 şi proiectează o creştere spre 63% în 2027 şi în absenţa unor măsuri suplimentare de ajustare, va continua să crească.



Factorii care ar putea conduce la o îmbunătăţire a perspectivei de rating includ încrederea ca progresele constante în consolidarea fiscală vor susţine stabilizarea datoriei publice pe termen mediu, precum şi o reducere structurală a deficitului de cont curent. Menţinerea calificativului investment grade rămâne esenţială pentru România, influenţând direct capacitatea de finanţare şi interesul investitorilor pentru economia naţională.



Ministerul Finanţelor precizează că va continua să monitorizeze execuţia bugetară cu maximă rigoare pentru a asigura sustenabilitatea finanţelor publice şi respectarea angajamentelor asumate.

