Ministrul Sănătății: Un procent ridicat de oameni cred că prin cartea electronică de sănătate vor fi microcipați

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a fost întrebat duminică de ce nu sunt integrate cardurile de sănătate în cărțile electronice de identitate: „Există și va exista în noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate. Prima versiune va fi la finalul acestui an disponibilă, dar el funcțional complet și integrat la finalul semestrului I, practic în august anul viitor”.

Ministrul spune că, în prima fază, se va merge pe o versiune de tranziție.

„De ce nu integrăm din prima cardurile de sănătate în noua carte electronică? Pentru că așa cum am spus și ieri într-o declarație publică încă există din păcate un procent destul de ridicat de oameni în România care consideră că odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică vor fi microcipați”, a declarat Rogobete.

El spune că există încă un grup important de oameni, „de care nu putem să nu ținem cont, și sigur că trebuie să venim în sprijinul lor, care cred că medicina se face cu apă, energie și nanoboți”.

„Până depășim aceste elemente de confuzie, noi administrativ trebuie să oferim acces tuturor în sistem”, a adăugat Rogobete.

