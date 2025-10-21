Mircea Badea, reacție dură după explozia din Rahova: „Noi ne atacăm singuri, de proști ce suntem!”

După tragedia din cartierul Rahova, în care trei persoane și-au pierdut viața, rețelele sociale au fost inundate de teorii ale conspirației. În timp ce unii internauți susțineau că blocul ar fi fost aruncat în aer cu rachete, realizatorul TV Mircea Badea a avut o reacție tranșantă, criticând vehement dezinformarea și lipsa de discernământ din spațiul public. În același timp, SRI a atras atenția asupra unei posibile campanii coordonate de dezinformare.

Mircea Badea, mesaj acid la adresa celor care propagă teorii absurde

După explozia devastatoare din Rahova, care a curmat viețile a trei persoane, în mediul online au apărut numeroase speculații privind cauzele tragediei. Unele voci au mers până la a susține că blocul ar fi fost lovit de o rachetă sau o bombă.

Realizatorul emisiunii „În gura presei”, Mircea Badea, a reacționat în stilul său caracteristic, criticând dur pe cei care răspândesc astfel de teorii halucinante.

„Asta nu e o țară, e un carnaval. Nu îmi dau seama cum reușim să existăm în forma asta bizară. Sigur, e amuzant până în punctul în care mor niște oameni, când le sare blocul în aer”, a spus Badea la Antena 3 CNN.

Comentând imaginile de la fața locului, realizatorul TV a ironizat ipotezele conspiraționiste:

„Mulți se uită și zic: ‘Frățioare, parcă a dat cu Iskander’. Da, așa arată, dar nu e nicio rachetă. Cum adică ‘i-a bubuit unuia butelia’? Pe lângă faptul că n-avea butelie... Frățioare, a sărit blocul în aer! Nu, nu ne-a atacat nimeni. Noi ne atacăm singuri, de proști ce suntem”, a încheiat el.

SRI avertizează asupra unei campanii coordonate de dezinformare

În urma răspândirii teoriilor false, Serviciul Român de Informații (SRI) a emis un comunicat prin care avertizează că în mediul online circulă informații neverificate ce fac parte dintr-o posibilă „campanie de dezinformare coordonată”.

Potrivit instituției, unele postări au vizat direct instituții ale statului român și personalul acestora. SRI recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să evite distribuirea mesajelor provenite din surse anonime sau necredibile.

„Astfel de campanii sunt menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și pot amenința siguranța cetățenilor prin propagarea de mesaje false, radicale sau extremiste”, se arată în comunicatul oficial.

SRI a subliniat, totodată, necesitatea actualizării legislației privind dezinformarea, astfel încât statul să poată combate mai eficient răspândirea conținutului fals în spațiul public.