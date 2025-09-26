Mircea Fechet acuză Romsilva de sabotarea auditului și cere intervenția Ministerului Mediului

„Cât de adânc sunt înrădăcinate abuzurile la Romsilva, dacă Regia trage obloanele și își sabotează propriul audit? Motivul invocat, că perioada propusă de audit nu ar fi suficientă, este o glumă proastă”, a transmis fostul ministru al Mediului Mircea Fechet.

Deputatul liberal a subliniat că blocarea auditului vine după ani de practici controversate în Romsilva, inclusiv acordarea de prime de pensionare de 100.000 de euro și amânări suspecte ale reformelor.

El cere Ministerului Mediului să finalizeze procedura și să tragă la răspundere persoanele responsabile de blocarea achiziției publice.

Mircea Fechet a mai afirmat că Romsilva a funcționat „ca un stat în stat”, cu pierderi de sute de milioane de lei anual, angajări controversate și bonusuri acordate pe criterii obscure. Reformele începute de el vizau reducerea drastică a numărului de directori, de la 99 la 17, și crearea unui sistem transparent și responsabil de administrare a pădurilor.

Deputatul a avertizat că orice lipsă de reacție din partea Ministerului Mediului față de blocarea auditului va prejudicia grav încrederea românilor în autorități și va compromite reformele necesare în Romsilva.

(sursa: Mediafax)