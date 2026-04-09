„Am venit să-mi iau rămas bun de la prietenul meu”: Rinat Ahmetov, îngenuncheat la catafalcul lui Mircea Lucescu

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   21:34
Sursa foto: Hepta/Cel mai bogat om din Ucraina, în lacrimi la sicriul lui „Il Luce”

Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina și patronul clubului de fotbal Șahtior Donețk, a venit la catafalcul lui Mircea Lucescu pentru a-și prezenta omagiile.

Mircea Lucescu a fost antrenorul echipei, iar sub conducerea sa, Șahtior a câștigat opt titluri de campioană a Ucrainei. Tot în perioada în care a antrenat echipa, Șahtior a devenit o echipă extrem de importantă în Europa, participând aproape în fiecare an în grupele UEFA Champions League.

"Am venit pentru prietenul meu. E o tragedie atât pentru România, cât și pentru Ucraina. Am câștigat împreună multe trofee. Am lucrat împreună 12 ani. Trebuie să fiți mândri de el.

Mircea a avut o viață fericită. El nu putea fără muncă. Mircea Lucescu m-a învățat să beau vin. Eu l-am învățat karaoke.  Am rememorat împreună cu Răzvan cum ne-a bătut, nu am uitat acea înfrângere. Fiul lui e pe drumul cel bun, e un antrenor top", a spus Ahmetov.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
