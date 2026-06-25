Radu Miruță confirmă semnarea contractului de miliarde pentru noile sisteme antiaeriene ale României

Ministerul Apărării Naționale a semnat contractul pentru achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD, ce sunt destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene de proximitate, a anunțat joi ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Achiziția face parte dintr-un program avansat de modernizare și înzestrare a Armatei Române, după ce, în ultima perioadă, proiectele militare au avansat într-un ritm lent, potrivit acestuia.

Ministrul a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că semnarea contractului marchează o etapă importantă în dotarea armatei.

„A fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene. După ani în care programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent, am pornit un program accelerat de modernizare și dotare, care produce rezultate concrete, de la o zi la alta. Contracte așteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacitățile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

Acesta a explicat și rolul acestor sisteme de apărare, despre care a spus că reprezintă o ultimă linie de protecție împotriva atacurilor aeriene.

„Un sistem SHORAD/VSHORAD este un «scut» de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Practic, acest sistem este ultimul strat de protecție care oprește o amenințare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube”, a arătat acesta.

„Este necesar pentru că astăzi amenințările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci și de la drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine – ținte greu de interceptat de sistemele mari, care sunt gândite pentru distanțe mai mari. Dacă apărarea antiaeriană cu rază lungă este prima linie care încearcă să oprească amenințarea departe, SHORAD/VSHORAD este gardul de protecție din jurul obiectivului, stratul care apără direct ceea ce contează”, a explicat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a prezentat și structura contractului, care prevede mai multe achiziții și componente logistice și de instruire.

Acordul-cadru include trei contracte subsecvente pentru șase sisteme integrate SHORAD-VSHORAD, un sistem de instruire și învățământ, un sistem de simulare pentru evaluarea operatorilor VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, împreună cu muniția aferentă, pregătirea personalului și ajutorul logistic.

Valoarea totală a achiziției este de 10,33 miliarde de lei, fără TVA, adică aproximativ 2,038 miliarde de euro, fără TVA, a precizat ministrul Apărării, Radu Miruță.

(sursa: Mediafax)