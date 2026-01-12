Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a confirmat la Antena 3 CNN că ultimul zbor al fostului președinte Klaus Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, în timp ce deplasarea lui Nicușor Dan cu avionul Spartan, inclusiv în condiții de înzăpezire, a ajuns la maxim 35.000 de euro.

„Peste 900.000 de lei, mai mult chiar un pic” pentru un singur zbor al lui Iohannis la Paris, a precizat Miruță, comparând cu cele maxim 35.000 de euro pentru deplasarea actualului președinte.

Ministrul a anunțat că avionul Spartan folosit de Nicușor Dan va fi îmbunătățit din punct de vedere al comunicațiilor. „Președintele are nevoie să comunice navigând pe internet. Timp de 4-5 ore cât zboară, este timp mort pentru că nu poate comunica prin mesaje, mail și astfel de lucruri", a explicat Miruță.

Serviciul Telecomunicațiilor Speciale lucrează la două soluții. Acestea vor fi transmise producătorului italian pentru a fi integrate în bordul avionului. „Tehnologia există, nu trebuie inventată acum. Mă aștept să rezolve în următoarele unu-două zboruri", a spus ministrul.

În caz de necesitate, aeronava poate ateriza în 15-20 de minute pentru a permite președintelui să comunice.

Referitor la achiziția unei aeronave prezidențiale noi, Miruță a afirmat că „discuția trebuie purtată”.

Miruță a precizat că nu există „variante de mijloc” între acest avion și unul de lux.

Nicușor Dan a redus cheltuielile administrației prezidențiale cu 30%, contribuind astfel la efortul de reducere a cheltuielilor statului, a adăugat ministrul.

(sursa: Mediafax)