Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000

de Redacția Jurnalul    |    12 Ian 2026   •   21:15
Sursa foto: Facebook/Avionul Spartan folosit de Nicușor Dan va fi îmbunătățit din punct de vedere al comunicațiilor

Ministrul Apărării confirmă diferența uriașă între costurile zborurilor prezidențiale. Avionul Spartan va fi îmbunătățit cu sisteme moderne de comunicații.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a confirmat la Antena 3 CNN că ultimul zbor al fostului președinte Klaus Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, în timp ce deplasarea lui Nicușor Dan cu avionul Spartan, inclusiv în condiții de înzăpezire, a ajuns la maxim 35.000 de euro.

„Peste 900.000 de lei, mai mult chiar un pic” pentru un singur zbor al lui Iohannis la Paris, a precizat Miruță, comparând cu cele maxim 35.000 de euro pentru deplasarea actualului președinte.

Ministrul a anunțat că avionul Spartan folosit de Nicușor Dan va fi îmbunătățit din punct de vedere al comunicațiilor. „Președintele are nevoie să comunice navigând pe internet. Timp de 4-5 ore cât zboară, este timp mort pentru că nu poate comunica prin mesaje, mail și astfel de lucruri", a explicat Miruță.

Serviciul Telecomunicațiilor Speciale lucrează la două soluții. Acestea vor fi transmise producătorului italian pentru a fi integrate în bordul avionului. „Tehnologia există, nu trebuie inventată acum. Mă aștept să rezolve în următoarele unu-două zboruri", a spus ministrul.

În caz de necesitate, aeronava poate ateriza în 15-20 de minute pentru a permite președintelui să comunice.

Referitor la achiziția unei aeronave prezidențiale noi, Miruță a afirmat că „discuția trebuie purtată”.

Miruță a precizat că nu există „variante de mijloc” între acest avion și unul de lux.

Nicușor Dan a redus cheltuielile administrației prezidențiale cu 30%, contribuind astfel la efortul de reducere a cheltuielilor statului, a adăugat ministrul.

(sursa: Mediafax)

 

