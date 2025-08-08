x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Modificări majore în circulația trenurilor în septembrie din cauza lucrărilor la calea ferată

Modificări majore în circulația trenurilor în septembrie din cauza lucrărilor la calea ferată

de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   14:45
Modificări majore în circulația trenurilor în septembrie din cauza lucrărilor la calea ferată
Sursa foto: Victor Stroe

CFR Călători anunță modificări importante în circulația trenurilor în perioada septembrie din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară realizate de CFR SA pe mai multe segmente.

Între 9-12 septembrie, pe ruta Timișoara Est - Remetea Mare, trenurile IR 78 București Nord - Budapesta și IR 79 Budapesta - București Nord vor circula cu orar modificat.

Trenul IR 1691 București Nord - Timișoara Nord va fi anulat între Caransebeș și Timișoara Nord, călătorii fiind transportați cu mijloace auto.

În perioada 10-13 septembrie, trenul IR 1692 Timișoara Nord - București Nord va fi anulat între Timișoara Nord și Caransebeș, iar transbordarea se va face tot cu mijloace auto. Trenurile IR 72 Craiova - Budapesta și IR 73 Budapesta - Craiova vor circula doar parțial pe rută, cu transbordare auto între Lugoj și Timișoara Nord.

Pe 24-25 septembrie, pe segmentul Mintia - Branișca, trenurile IR 75 Budapesta - Cluj Napoca și IR 74 Cluj Napoca - Budapesta vor fi anulate parțial, la fel și ramurile către Brașov.

Pasagerii cu bilete la trenurile afectate pot primi contravaloarea biletelor neutilizate conform regulamentului în vigoare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: mersul trenurilor modificari septembrie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri