Modificări majore în circulația trenurilor în septembrie din cauza lucrărilor la calea ferată

Între 9-12 septembrie, pe ruta Timișoara Est - Remetea Mare, trenurile IR 78 București Nord - Budapesta și IR 79 Budapesta - București Nord vor circula cu orar modificat.

Trenul IR 1691 București Nord - Timișoara Nord va fi anulat între Caransebeș și Timișoara Nord, călătorii fiind transportați cu mijloace auto.

În perioada 10-13 septembrie, trenul IR 1692 Timișoara Nord - București Nord va fi anulat între Timișoara Nord și Caransebeș, iar transbordarea se va face tot cu mijloace auto. Trenurile IR 72 Craiova - Budapesta și IR 73 Budapesta - Craiova vor circula doar parțial pe rută, cu transbordare auto între Lugoj și Timișoara Nord.

Pe 24-25 septembrie, pe segmentul Mintia - Branișca, trenurile IR 75 Budapesta - Cluj Napoca și IR 74 Cluj Napoca - Budapesta vor fi anulate parțial, la fel și ramurile către Brașov.

Pasagerii cu bilete la trenurile afectate pot primi contravaloarea biletelor neutilizate conform regulamentului în vigoare.

(sursa: Mediafax)