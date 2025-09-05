Mpox nu mai reprezintă o urgență internațională de sănătate publică, conform șefului OMS

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   19:30
Sursa foto: Hepta

Boala mpox, cunoscută și drept variola maimuței, cauzată de un virus din aceeași familie ca variola, nu mai este o urgență internațională de sănătate publică, a anunțat vineri șeful OMS, invocând scăderea numărului de decese și cazuri, transmite AFP.

'Acum mai bine de un an, am declarat răspândirea mpox în Africa o urgență de sănătate publică de interes internațional, pe baza unui aviz al unui comitet de urgență', dar joi, comitetul a decis că acesta nu mai este cazul și 'am acceptat acest nou aviz', a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferință de presă.

'Această decizie se bazează pe scăderea susținută a numărului de cazuri și decese în Republica Democrată Congo și în alte țări afectate, inclusiv Burundi, Sierra Leone și Uganda', a adăugat el.

Directorul general al OMS a explicat că experții au acum o mai bună înțelegere a rutelor de transmitere și a factorilor de risc.

Mai mult, 'majoritatea țărilor afectate au dezvoltat o capacitate de răspuns durabilă', a remarcat el.

Totuși șeful OMS a avertizat că ridicarea alertei 'nu înseamnă că amenințarea s-a încheiat și nici că răspunsul nostru se va opri'.

Mopox-ul se manifestă în principal prin febră mare și apariția unor leziuni cutanate, numite vezicule.

Identificată pentru prima dată în Republica Democrată Congo (RDC) în 1970, boala a fost mult timp limitată la aproximativ zece țări africane. Maladia are două subtipuri, clada 1 și clada 2. Virusul, endemic de mult timp în Africa Centrală, a trecut granițele în mai 2022, când clada 2 s-a răspândit în întreaga lume, afectând în principal bărbații care întrețin relații sexuale cu alți bărbați.

AGERPRES

Subiecte în articol: mpox urgenta internationala sănătate publică OMS
