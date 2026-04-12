Jurnalul.ro Ştiri Observator Salvamontiștii intervin pentru o femeie accidentată sub Vârful Văiuga

Salvamontiștii intervin pentru o femeie accidentată sub Vârful Văiuga

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   18:55
Sursa foto: Facebook/ Intervenție de urgență pentru o turistă căzută sub Vârful Văiuga

Salvamontiștii din Sibiu intervin duminică în Munții Făgăraș, după ce o turistă din Cluj s-a accidentat.

Potrivit Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, o turistă de 42 de ani, din Cluj, a suferit o accidentare la nivelul genunchiului în timpul deplasării pe traseu. Din cauza durerilor, aceasta nu s-a mai putut deplasa în siguranță la coborâre.

Intervenția are loc în zona Vârful Văiuga – sub Capra.

Salvamontiștii au ajuns la victimă, i-au acordat primul ajutor și au imobilizat piciorul afectat.

Echipa efectuează coborârea asistată a persoanei accidentate, cu sprijinul unei echipe de back-up echipate cu targă specială (roll), pregătită să intervină dacă situația o va impune.

(sursa: Mediafax)

 

