A murit mamaia Tița, bunica Mirabelei Grădinaru. Președintele Nicușor Dan nu a participat la înmormântare

Președintele României, Nicușor Dan, nu a participat la înmormântare, iar Mirabela Grădinaru a venit singură, fără cei doi copii ai cuplului, Aheea și Antim.

Absența șefului statului nu a trecut neobservată de cei prezenți. Unele voci din comunitate au declarat că lipsa acestuia ar fi fost o decizie calculată, pentru a evita eventuale reacții ostile sau momente de tensiune din partea localnicilor.

Aristița Malcoce, cunoscută în sat drept „Mamaia Tița”, era mama soacrei președintelui și bunica Mirabelei Grădinaru. Femeia s-a stins din viață pe 28 ianuarie, la vârsta de 84 de ani, urmând să împlinească 85 de ani în luna martie. A lăsat în urmă patru copii – un băiat și trei fete – una dintre ele fiind mama Primei Doamne.

De la preluarea mandatului prezidențial de către Nicușor Dan, în urma alegerilor din 18 mai 2025, Mirabela Grădinaru nu a mai reușit să își viziteze bunica, care era bolnavă. Potrivit familiei, acest lucru a afectat-o profund, fiind foarte atașată de ea. Mama Primei Doamne, Liliana Grădinaru, a declarat că vestea decesului a fost primită „cu multă întristare”, mai ales din cauza faptului că nu a mai apucat să o vadă în ultima perioadă, scrie antena3.ro.

La funeralii au participat aproximativ 100 de persoane, deși temperaturile au coborât până la -6 grade Celsius.

Localnicii au vorbit cu respect despre Aristița Malcoce, descriind-o drept o femeie harnică, gospodină și respectată în comunitate. „A fost o femeie bună, ordonată, la locul ei”, a spus una dintre vecine, în timp ce o altă femeie a mărturisit: „A fost un om cumsecade, muncitor”.

Unii dintre cei prezenți au comentat și absența președintelui. „Trebuia să vină lângă ea, ca orice om, în asemenea momente”, a spus o localnică, adăugând că, probabil, Nicușor Dan s-a temut de eventuale reacții negative.

Ceremonia de înmormântare a avut loc în liniște, într-o atmosferă apăsată de frig și de durerea familiei, marcând un moment dificil pentru Prima Doamnă a României, care și-a luat rămas-bun de la una dintre cele mai importante figuri din viața sa.