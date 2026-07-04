Schimbare radicală în apărarea NATO: Armele cu energie dirijată și laserele înlocuiesc rachetele scumpe

Pentru a găsi o soluție mai rentabilă și a consolida colaborarea, NATO se orientează către industrie pentru modalități de contracarare a sistemelor fără pilot, potrivit Euronews.

La începutul acestei săptămâni, a doua ediție a Zilei Industriei AIRCOM a avut loc la baza aeriană Ramstein din Germania. Aceasta a reunit reprezentanți ai producătorilor europeni de arme și ai armatei.

O dronă prăbușită într-o casă din România, precum și o altă încălcare a spațiului aerian lituanian și suspendarea operațiunilor de la Aeroportul din München timp de câteva ore, în urma unei presupuse observări, reprezintă o amenințare din ce în ce mai acută pentru NATO.

Dacă o dronă este detectată încălcând spațiul aerian NATO, se declanșează operațiunea cunoscută sub numele de „Eastern Sentry”. Aceasta implică desfășurarea mai multor avioane de vânătoare fie pentru a urmări drona, fie, dacă este necesar, pentru a o neutraliza. Ea este însă considerată o intervenție costisitoare. Dronele sunt relativ ieftine, unele fiind produse pentru mai puțin de 100.000 de euro.

O singură interceptare cu un avion de vânătoare NATO împotriva unei drone poate costa zeci de mii de euro pe oră. O interceptare tipică cu două avioane costă peste 85.000 de euro înainte de a fi lansate rachete, arată sursa.

În discursul său, generalul-locotenent Guillaume Thomas, comandant adjunct al Comandamentului Aerian Aliat, a subliniat că războiul cu drone confruntă NATO cu „provocări colective”. El a subliniat masa pe care Rusia o folosește în războiul său împotriva Ucrainei. Pentru el, soluția este să fie cu un pas înaintea a trei curbe cheie: cost, producție și inovație. Realizarea acestui lucru necesită o cooperare strânsă între industrie și forțele armate.

Potrivit Dr. Ulrike Franke, cercetătoare senioră în domeniul politicilor la Consiliul European pentru Relații Externe, dronele „au adus masa pe câmpul de luptă”. Acest lucru obligă alianța să se concentreze pe masă și costuri, fără a folosi echipamente scumpe pentru a doborî dronele ieftine și pentru a colabora cu ucrainenii. Aceasta din urmă este o „cerință” în contracararea amenințărilor reprezentate de drone.

Locotenentul superior Oleksandr Vorobiov a declarat că cea mai mare deficiență a Ucrainei este detectarea radar fiabilă. El a explicat că urmărirea radar intermitentă a împiedicat dezvoltarea dronelor interceptoare complet autonome. Sistemele radar existente pierd adesea urmărirea dronelor mici timp de câteva secunde, potrivit sursei.

Scopul zilei industriale din acest an „este despre inovația în tehnologii în general”, a declarat pentru Euronews locotenent-colonelul Steffen Bott, managerul de proiect al evenimentului. El a subliniat că, în timpul acestor zile industriale, rolul armatei „rămâne neschimbat”.

„Nici noi, ca armată, nici NATO nu încheiem relații contractuale cu companii de apărare. Cu toate acestea, unul dintre principalii factori din spatele concentrării actuale asupra sistemelor anti-UAS este faptul că armata a identificat cerințe operaționale specifice”, a transmis acesta.

„Pentru a desfășura aceste operațiuni în mod eficient, a devenit clar că tehnologiile din domeniul anti-UAS evoluează extrem de rapid. Startup-urile, alături de companiile de apărare consacrate, sunt motorul unei mari părți a acestei inovații. În același timp, cerințele militare, în special în contextul războiului din Ucraina, evoluează rapid. Aceste cerințe s-ar putea să nu se schimbe complet. Totuși, se adaptează mult mai repede decât procesele de achiziții și achiziții concepute pentru a le îndeplini”, a explicat el.

Aproximativ 35 de companii și-au expus cele mai recente sisteme la eveniment, mai arată sursa.

(sursa: Mediafax)