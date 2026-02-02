NATO își trimite forțele navale în Marea Baltică pentru exercițiul STEADFAST DART 26

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   19:45
Sursa foto: Hepta/Aproximativ 2.000 de militari, marinari, aviatori și pușcași marini participă la această desfășurare.

Comandamentul Maritim al Forței de Reacție a NATO a plecat din baza navală Rota, Spania, la bordul navei amfibii ESPS Castilla, marcând începutul fazei maritime a exercițiului multinațional STEADFAST DART 26, unul dintre cele mai importante teste de reacție ale Alianței.

Desfășurarea a început la 31 ianuarie 2026 și este coordonată de Forțele Maritime Spaniole, desemnate să conducă componenta maritimă a Forței de Reacție a NATO.

Misiunea are rolul de a demonstra capacitatea Alianței de a planifica și conduce operațiuni maritime complexe, în format multinațional, la cel mai înalt nivel.

Șase nave au plecat din Rota sub comanda NATO, cu nava-amiral spaniolă ESPS Castilla drept platformă de comandă.

Aceasta este escortată de fregata ESPS Cristobal Colon și de un grup naval turc, format din nava amfibie TCG Anadolu, nava de sprijin logistic TCG Derya și fregatele TCG İstanbul și TCG Orucreis.

Aproximativ 2.000 de militari, marinari, aviatori și pușcași marini participă la această desfășurare.

Forța include unități amfibii, elicoptere, sisteme fără pilot, nave de patrulare, mijloace de debarcare, precum și vehicule blindate și amfibii, capabile să acopere întreg spectrul operațiunilor maritime.

Pe parcursul deplasării către Marea Baltică, cu portul Kiel printre principalele destinații, forțele NATO vor integra grupările maritime permanente ale Alianței pentru luptă navală și pentru contramăsuri împotriva minelor, pentru a consolida interoperabilitatea și coeziunea între flotele aliate.

De asemenea, vor avea loc antrenamente comune cu forțe navale din Portugalia, Franța și Țările de Jos.

Exercițiul STEADFAST DART 26 evidențiază rolul strategic al domeniului maritim în cadrul Forței de Reacție a NATO și capacitatea Alianței de a proiecta forță, proteja rutele maritime și susține operațiuni comune, în contextul actual de securitate.

(sursa: Mediafax)

 

