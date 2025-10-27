Nazare, discuții despre digitalizarea fiscală: Experiențele americanilor ne ajută să învățăm

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   18:15
Sursa foto: Hepta/Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit luni cu Maria Pappas, trezorierul celui de-al doilea cel mai mare comitat din Statele Unite - din care face parte oraşul Chicago, pentru a discuta despre digitalizarea sistemului de colectare a taxelor.

În cadrul întâlnirii, Nazare a subliniat că experiența administrațiilor americane, recunoscute pentru eficiența fiscală, poate fi preluată și adaptată pentru modernizarea ANAF.

„Am discutat despre cum au reușit americanii să digitalizeze complet sistemul de colectare – un proces care a dus la mai multă transparență, eficiență și servicii mai rapide pentru cetățeni”, a spus ministrul.

El a adăugat că schimbul de bune practici este „important pentru ANAF, care traversează acum un proces de digitalizare accelerată” și că instituția „trebuie să împrumute rapid din experiența și rezultatele altor state, pentru a deveni o administrație fiscală modernă și un partener al contribuabililor”.

„Experiențele americanilor, recunoscuți pentru eficiența administrǎrii taxelor, ne ajută să învățăm din modelele care funcționeazǎ și să le adaptăm realitǎții locale. De aceea, vom continua să colaborăm îndeaproape, pentru a prelua din bunele practici implementate de SUA şi de alte state - pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă a statului român în domeniul fiscal, dar și pentru dezvoltarea economică pe termen lung”, a conchis ministrul.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nazare anaf digitalizare fiscala
