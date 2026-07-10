Nazare spulberă temerile legate de colaps! Vestea despre banii țării pe care nimeni nu o anticipa

"România menţine încrederea investitorilor iar finanţarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanţarea planificată pentru 2026. La acest moment, planul de finanţare al statului este realizat în proporţie de 49%, exact la jumătatea anului calendaristic. Este un ritm aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanţelor şi, astfel, România nu este în situaţia a avea nevoie de prefinanţare - aşa cum s-a procedat în anii anteriori, când statul a atras încă din prima parte a anului sume mai mari decât necesarul imediat, pentru a se proteja în cazul unor perioade dificile pe pieţele financiare internaţionale", a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acestuia, evoluţia execuţiei bugetare şi implementarea planului de finanţare au permis în acest an menţinerea unui ritm echilibrat al împrumuturilor, fără recurgerea la prefinanţare.



El susţine că, pe piaţa internă, planul este îndeplinit în proporţie de 58%, iar pe pieţele externe în proporţie de 35%. În opinia sa, diferenţa este firească, în condiţiile în care finanţarea internă se realizează prin licitaţii organizate în fiecare lună, în timp ce finanţarea externă depinde de momentul în care condiţiile din pieţele internaţionale sunt favorabile, dar şi de calendarul în care sunt disponibile fondurile europene şi împrumuturile de la instituţiile financiare internaţionale.



"Statul român nu se împrumută dintr-o singură sursă. O parte din bani sunt atraşi de pe piaţa internă prin titluri de stat - instrumente financiare prin care băncile, fondurile de pensii, investitorii şi populaţia împrumută statul pentru perioade determinate. O altă parte provine de pe pieţele internaţionale, prin emisiuni de obligaţiuni în valută, din fonduri europene şi din împrumuturi acordate de instituţii financiare internaţionale. Diversificarea acestor surse este importantă, deoarece reduce dependenţa de o singură piaţă şi permite statului să aleagă, de fiecare dată, cele mai bune condiţii de finanţare", a mai scris Alexandru Nazare.



Potrivit acestuia, până în prezent Ministerul Finanţelor a atras 58,6 miliarde de lei prin emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă, respectând media lunară prevăzută încă de la începutul anului.



"Aceasta reprezintă revenirea la ritmul planificat, după o perioadă în care pieţele financiare au fost marcate de volatilitate, iar Ministerul Finanţelor a adaptat volumele scoase la licitaţie pentru a evita împrumuturile la costuri mai ridicate. În primele două luni ale anului, interesul investitorilor a fost unul foarte ridicat. Ulterior, în martie şi aprilie, tensiunile internaţionale şi incertitudinea politică internă au redus cererea pentru titlurile de stat", a adăugat el.



Odată cu stabilizarea pieţelor, începând din luna mai, cererea a revenit, iar licitaţiile României au înregistrat din nou rezultate solide, a precizat ministrul.



"Ministerul Finanţelor adaptează permanent calendarul împrumuturilor la condiţiile din piaţă. Atunci când cererea investitorilor este mai redusă, volumele sunt ajustate pentru a evita costuri mai mari pentru stat. Când condiţiile sunt favorabile, interesul investitorilor depăşeşte semnificativ sumele anunţate, ceea ce permite atragerea de finanţare în condiţii avantajoase. În luna iunie, cererea investitorilor a depăşit cu aproximativ 70% sumele oferite, iar deja în primele licitaţii din iulie interesul a rămas ridicat - un semnal că încrederea investitorilor în capacitatea României de a-şi implementa planul fiscal şi de finanţare rămâne stabilă", a adăugat Nazare.



Execuţia bugetară solidă din primele 5 luni ale anului a contribuit la această evoluţie, a afirmat el.



"Deficitul bugetar s-a redus la 1,75% din PIB, faţă de 3,35% în aceeaşi perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 28,3 miliarde de lei. Acest rezultat a redus presiunea asupra necesarului de finanţare şi a permis statului să se împrumute într-un ritm echilibrat, fără a pune presiune inutilă pe costurile de finanţare. În paralel, la Finanţe menţinem un dialog permanent cu agenţiile internaţionale de rating, care evaluează capacitatea României de a se finanţa şi influenţează încrederea investitorilor. Zilele acestea pregătim intens următoarele întâlniri cu agenţiile, care încep deja săptămâna viitoare, atât în format fizic cât şi online", a precizat demnitarul.



Ministrul Finanţelor a subliniat că este obligatoriu ca România să menţină calificativul de rating, pentru ca finanţarea să rămână în linie dreaptă.

AGERPRES