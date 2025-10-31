Costul de finanțare al statului scade sub 7%. Nazare: Disciplina fiscală e validată de piețe

Ministerul Finanțelor a anunțat, vineri, că costul de finanțare al statului pe termen lung în lei a scăzut pentru prima dată în acest an sub 7%, reprezentând cel mai mic cost de împrumut din 2025.

Instituția precizează că a realizat „o operațiune de succes prin care a redus riscul de refinanțare al datoriei publice guvernamentale”.

„Operațiunea a constat în preschimbarea unor serii de obligațiuni (titluri de stat) cu maturitate scurtă cu o nouă serie de obligațiuni pe termen lung, mutând astfel obligația de plată mai departe în viitor”.

Ministerul „a preschimbat obligațiuni scadente în 22 aprilie 2026 și 24 iunie 2026, cu o serie nouă de obligațiuni cu o maturitate mult mai extinsă, în 25 aprilie 2035, în sumă de 450,65 milioane lei. Prin acest tip de operațiuni, derulate cu o frecvență bilunară, MF urmărește diminuarea riscului de refinanțare, care poate influența costul de împrumut al statului. Această acțiune este în concordanță cu obiectivele asumate prin Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale”.

Ministerul anunță că operațiunea a beneficiat „de o cerere robustă din partea investitorilor, care a atins 836,34 milioane lei”. În urma licitației, instituția a alocat suma de 450 milioane lei, „reușind să obțină un randament maxim adjudecat de 6,93%. Acest randament, (care reprezintă costul pe care îl plătește statul pentru împrumut) deși unul în continuare ridicat, este cel mai scăzut obținut în acest an pentru o maturitate reziduală de aproximativ 10 ani”, precizează ministerul.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatul confirmă încrederea piețelor în România și în politica fiscală actuală:

„Această tranzacție reprezintă o componentă importantă a strategiei noastre de management al riscului. Obținerea unui cost al împrumutului de 6,93% pe termen lung – cel mai redus nivel din acest an, deși încă ridicat – nu este un eveniment întâmplător, ci dovada că disciplina fiscală și angajamentele asumate în dialogul cu Comisia Europeană sunt validate de piețe. Prin prefinanțare și extinderea maturității datoriilor, ne asigurăm că evităm presiuni suplimentare asupra costurilor statului, transformând încrederea investitorilor în beneficii concrete și durabile pentru bugetul public”.

Ministerul amintește că „un randament similar a mai fost realizat în cadrul unei emisiuni de titluri de stat din data de 11 noiembrie 2024, pe parcursul anului curent fiind înregistrate, în general, valori mai ridicate decât nivelul de 7%”.

„Ministerul Finanțelor a subliniat că această evoluție favorabilă este rezultatul unei abordări prudente, inclusiv a politicii de prefinanțare (atragerea de fonduri în avans) a necesarului pe anul curent. În condițiile unui necesar de finanțare de 259 miliarde lei, planul are un grad de realizare de 95,3%, permițând asigurarea resurselor fără a pune o presiune suplimentară pe costurile de finanțare ale statului”.

Potrivit ministerului, „reducerea graduală a costului de finanțare pe termen mediu și lung, care a coborât pentru prima dată în acest an sub 7%, este susținută și de îmbunătățirea percepției investitorilor”.

„Această îmbunătățire vine ca reacție la programul de măsuri de consolidare fiscală și ajustarea finanțelor publice implementate de Guvern pentru reînscrierea pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană, dar și datorită confirmării gradului investițional de rating de către agențiile de rating”, se arată în comunicat.

„Efectul tuturor acestor demersuri se reflectă în evoluția costurilor de finanțare care înregistrează un trend descendent. Comparativ cu prima jumătate a lunii septembrie a.c., s-au marcat reduceri de aproximativ 50-60 de puncte de bază (bps) pentru întreaga gamă de maturități. Evoluții pozitive similare se înregistrează și pentru euroobligațiuni (titluri de stat emise în Euro și USD pe piețele externe), unde scăderile sunt de 20-30 bps”.

