Nicușor Dan: România vrea să valorifice potențialul industriei de apărare în proiecte europene

Președintele Nicușor Dan anunță, pe X, că a avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.

„Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene”, scrie Nicușor Dan.

Șeful statului arată că România are o tradiție solidă în industria aeronautică.

„Este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore. Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, încheie Dan.

(sursa: Mediafax)

Gabriel Pecheanu, gabriel.pecheanu@mediafax.ro

Citește pe Antena3.ro Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională

Keywords:DAN, AIRBUS