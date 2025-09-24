x close
Nicușor Dan: România vrea să valorifice potențialul industriei de apărare în proiecte europene

de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   21:00
Președintele Nicușor Dan a discutat cu reprezentanții Airbus și cu ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei despre integrarea industriei românești de apărare în proiecte europene, subliniind rolul activ pe care România îl poate juca în consolidarea securității și capacității industriale europene.

Președintele Nicușor Dan anunță, pe X, că a avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.

„Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene”, scrie Nicușor Dan.

Șeful statului arată că România are o tradiție solidă în industria aeronautică.

„Este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore. Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, încheie Dan.

 

(sursa: Mediafax)

Gabriel Pecheanu, gabriel.pecheanu@mediafax.ro

Subiecte în articol: nicusor dan airbus industrie apărare proiecte europene
