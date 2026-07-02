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Nicușor Dan condamnă dur atacul sângeros al Rusiei asupra Kievului

de Redacția Jurnalul    |    02 Iul 2026   •   16:15
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Nicușor Dan condamnă dur atacul sângeros al Rusiei asupra Kievului
Președintele condamnă comportamentul „imprudent și iresponsabil” al Moscovei

România condamnă recentul atac al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate, a transmis joi preşedintele Nicuşor Dan.

''România condamnă cu fermitate recentul atac imprudent şi iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate şi cetăţeni răniţi. Condoleanţele şi cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean şi toate familiile afectate. De asemenea, dorim o recuperare rapidă a răniţilor. Rusia a demonstrat încă o dată că nu doreşte pace şi nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situaţie de securitate cuprinzătoare'', a precizat acesta, într-o postare pe reţeaua X.

Potrivit şefului statului, România va sprijini Ucraina atât timp cât este necesar pentru a-şi apăra libertatea.

Joi dimineaţă, a avut loc un nou atac rusesc asupra Kievului, soldat cu 13 morţi şi 86 de răniţi. "La ora actuală, există 13 morţi", a spus primarul Kievului, Vitali Kliciko.

AGERPRES

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Subiecte în articol: nicusor dan atac rusia Kiev
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