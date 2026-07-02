Nicușor Dan condamnă dur atacul sângeros al Rusiei asupra Kievului

''România condamnă cu fermitate recentul atac imprudent şi iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate şi cetăţeni răniţi. Condoleanţele şi cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean şi toate familiile afectate. De asemenea, dorim o recuperare rapidă a răniţilor. Rusia a demonstrat încă o dată că nu doreşte pace şi nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situaţie de securitate cuprinzătoare'', a precizat acesta, într-o postare pe reţeaua X.



Potrivit şefului statului, România va sprijini Ucraina atât timp cât este necesar pentru a-şi apăra libertatea.



Joi dimineaţă, a avut loc un nou atac rusesc asupra Kievului, soldat cu 13 morţi şi 86 de răniţi. "La ora actuală, există 13 morţi", a spus primarul Kievului, Vitali Kliciko.

AGERPRES