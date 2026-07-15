Nicușor Dan, reacție după incendiul din Bruxelles: Mesaj de condoleanțe pentru familia românului decedat

Șeful statului a anunțat că una dintre victime este cetățean român, iar un alt român este internat în spital cu răni grave.

„Am fost întristat să aflu despre tragicul incendiu izbucnit într-o clădire din centrul Bruxellesului.

Printre cei șase muncitori care și-au pierdut viața se află un cetățean român. Un alt tânăr român este internat în spital cu răni grave. Gândurile mele se îndreaptă către el și familia sa, în timp ce luptă pentru a se recupera.

Le doresc însănătoșire grabnică tuturor răniților și transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor îndoliate”, a scris Nicușor Dan, într-o postare publicată pe platforma X.

Mesajul președintelui vine după ce Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că doi cetățeni români au fost implicați în incendiul izbucnit pe un șantier din centrul capitalei Belgiei. Unul dintre aceștia a murit, iar celălalt este internat în stare gravă.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile belgiene, incendiul a izbucnit în timpul unor lucrări de renovare, iar șase muncitori și-au pierdut viața.

Ambasada României la Bruxelles este în contact cu autoritățile locale și acordă asistență consulară familiei victimei și cetățeanului român rănit.

(sursa: Mediafax)