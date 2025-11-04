Nicușor Dan transmite condoleanțe după moartea românului prins sub dărâmăturile turnului din Roma

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, scrie, pe platforma X, Nicușor Dan.

Muncitorul român care a rămas blocat sub dărâmături timp de 11 ore în urma prăbușirii unei părți din Torre dei Conti din Forumul Imperial din centrul Romei, a decedat la Spitalul Umberto I, potrivit unor surse din domeniul sănătății consultate de Ansa.it.

Două prăbușiri, la puțin peste o oră distanță una de alta, au distrus o parte din vechiul Torre dei Conti din centrul Romei. Prima prăbușire i-a luat prin surprindere pe unii muncitori implicați în renovarea clădirii medievale cu vedere spre Largo Corrado Ricci, la Forumurile Imperiale.

(sursa: Mediafax)