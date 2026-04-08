Președintele anunță noii șefi DNA și DIICOT într-o conferință la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe decizia sa în privința numirii procurorilor șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT.

Tot astăzi, șeful statului a anunțat că „FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre care SRI, a anunțat destructurarea unui atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice.

Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”.

Președintele Nicușor Dan a primit marți de la ministrul Justiției, Radu Marinescu, propunerile pentru șefiile marilor parchete, după finalizarea procedurii legale.

