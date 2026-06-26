Ședință de urgență la Cotroceni: Nicușor Dan convoacă CSAT luni, pe fondul tensiunilor cu Moscova

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

- Obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026;

- Forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027;

_ Implicații pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană prin Sentința nr. 360 din 27.02.2026.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, potrivit Administrației Prezidențiale.