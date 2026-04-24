Nicușor Dan, despre plecarea PSD din Guvern: Dacă procedura e legală, voi semna

„Aceste propuneri au venit după ce am vorbit cu dumneavoastră aseară. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete, de revocare, respectiv numire. Și acum, în drum spre avion, o să mă uit și eu pe ce au lucrat, adică să fac o mică verificare și, dacă totul e în regulă, le voi semna”, a spus Nicușor Dan, după reuniunea informală a Consiliului European.

Reprezentații social-democrați și-au depus demisiile din Executiv în urma decizie partidului de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

PSD are un vicepremier, Marian Neacșu, și șase miniștri în guvern: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

(sursa: Mediafax)