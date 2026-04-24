de Redacția Jurnalul    |    24 Apr 2026   •   19:30
Nicușor Dan, despre plecarea PSD din Guvern: Dacă procedura e legală, voi semna
Sursa foto: hepta/ Nicușor Dan nu va bloca ieșirea PSD de la guvernare

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că cererile de demisie al miniștrilor PSD au ajuns la Administrația Prezidențială și că sunt în curs de analiză, punctând că acestea urmează să fie aprobate.

„Aceste propuneri au venit după ce am vorbit cu dumneavoastră aseară. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete, de revocare, respectiv numire. Și acum, în drum spre avion, o să mă uit și eu pe ce au lucrat, adică să fac o mică verificare și, dacă totul e în regulă, le voi semna”, a spus Nicușor Dan, după reuniunea informală a Consiliului European.

Reprezentații social-democrați și-au depus demisiile din Executiv în urma decizie partidului de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

PSD are un vicepremier, Marian Neacșu, și șase miniștri în guvern: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan demisii psd
TOP articole pe Jurnalul.ro:
