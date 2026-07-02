Nicușor Dan, editorial în presa conservatoare americană: „Românii au încredere în leadershipul SUA”

Articolul semnat de șeful statului a fost publicat cu ocazia aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite. În opinia sa, sprijinul românilor pentru America și pentru actualul leadership de la Washington reflectă atât afinitățile istorice dintre cele două popoare, cât și o viziune comună asupra provocărilor geopolitice contemporane.

„În România, sprijinul popular pentru leadershipul american şi, în mod particular, pentru preşedintele Donald Trump, rămâne foarte ridicat, reflectând atât afinităţile istorice dintre cele două popoare, cât şi o viziune comună asupra provocărilor şi priorităţilor lumii de astăzi”, a scris Nicușor Dan în Newsmax.

Președintele a evidențiat că, pentru români, Statele Unite nu au fost niciodată o putere îndepărtată, ci un aliat constant în apărarea păcii, securității și libertății. În acest sens, el a pledat pentru consolidarea și aprofundarea parteneriatului strategic româno-american, bazat pe respect reciproc, admirație și obiective comune.

Solidaritatea militară

Nicușor Dan a invocat și argumente istorice, amintind de sprijinul acordat de Statele Unite rezistenței anticomuniste din România de după Al Doilea Război Mondial.

El a evocat luptătorii din Munții Carpați, care au continuat rezistența până la începutul anilor ’60, animați de speranța că americanii vor veni să elibereze România.

De asemenea, președintele a amintit de cooperarea militară contemporană, spunând că militarii români și americani au luptat împreună în Irak și Afganistan, iar acest angajament comun continuă prin creșterea investițiilor în apărare și achiziția de sisteme militare americane de ultimă generație.

Valorile americane

În articolul său, șeful statului a evidențiat afinitatea românilor față de valorile americane, precum importanța credinței și a familiei, respectul pentru democrație, libertate și necesitatea unor frontiere sigure. Totodată, el a reiterat statutul României de partener de încredere al Statelor Unite, menționând proiecte strategice majore în domeniul apărării, energiei și infrastructurii.

Printre acestea se numără consolidarea prezenței americane la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, proiectele nucleare de la Cernavodă, implementarea reactoarelor modulare mici cu parteneri americani, dezvoltarea unei gigafabrici de inteligență artificială în Dobrogea și transformarea Portului Constanța într-un hub logistic regional cu rol esențial inclusiv în reconstrucția Ucrainei.

Contractul de lobby

În paralel cu acest demers public de consolidare a relațiilor româno-americane, administrația prezidențială condusă de Nicușor Dan a semnat un contract cu consultanți americani de lobby, aspect dezvăluit în documente publice.

De menționat că Matthew Schlapp, o prezență constantă în emisiunile Newsmax, se regăsește și în contractul de consultanță încheiat de administrația Nicușor Dan cu firme de lobby din Statele Unite. Potrivit informațiilor publice, acest demers nu este deocamdată reflectat în declarațiile oficiale depuse conform legislației americane, urmând să fie raportat, așa cum s-a întâmplat anterior.

Detalii despre acest contract și despre actorii implicați au fost prezentate pe larg de MEDIAFAX.

„O alianță puternică și durabilă”

În finalul articolului său, Nicușor Dan a arătat că mulți români vor marca ziua de 4 iulie alături de prietenii americani, subliniind că moștenirea Statelor Unite depășește cu mult propriile granițe și continuă să inspire numeroase națiuni.

„Din perspectiva României, concluzia este limpede: alianţa dintre ţările noastre este puternică, durabilă şi destinată să devină şi mai profundă în anii care vin”, a conchis președintele.

(sursa: Mediafax)