Nicușor Dan: „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal”, cu ajutorul SRI

Președintele a anunțat că noua Strategie Națională de Apărare a Țării va include două direcții majore de acțiune: combaterea războiului hibrid dus de Rusia și atacarea frontală a fenomenului corupției, cu implicarea Serviciului Român de Informații.

Într-un interviu acordat Pro TV, șeful statului a declarat că documentul se află în faza finală de pregătire și va fi adoptat până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea sa ca președinte al României.

„Consilierul pentru securitate națională, domnul Diaconescu, a făcut o corespondență cu toate instituțiile care au atribuții pe securitatea națională. S-au strâns două dosare de corespondență și din toate opiniile, care bineînțeles că unele dintre ele se suprapuneau, a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toții, după care el va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat”, a spus Nicușor Dan.

Cele două schimbări fundamentale pe care le va aduce noua strategie.

Prima se referă la războiul hibrid desfășurat de Rusia: „Trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea”, a declarat Nicușor Dan.

„Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a explicat președintele.

Nicușor Dan nu doar că introduce un capitol dedicat corupției, dar vrea și ca SRI să se implice, potrivit prevederilor legale care există și în prezent.

„În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI, doar pe un mandat de siguranță națională pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru interceptări, care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie de asemenea dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii”, a spus Dan.

Nicușor Dan a subliniat că SRI va putea acționa atât la cererea Parchetului, cât și din proprie inițiativă: „Și din proprie inițiativă. Și din propria inițiativă, pentru că - și sunt foarte optimist că asta va fi în strategia de securitate națională - corupția va fi o preocupare care afectează, care poate să afecteze securitatea națională”.

(sursa: Mediafax)