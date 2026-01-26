x close
Întâlnire Nicușor Dan Ilie Bolojan la Cotroceni

de Redacția Jurnalul    |    26 Ian 2026   •   15:10
Sursa foto: Hepta/Ce au vorbit Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Cotroceni

O întrevedere între președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Ilie Bolojan a avut loc, luni, la Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială informează că, luni, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Ilie Bolojan.

Discuțiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum și asupra bugetului României pe 2026.

Premierul Ilie Bolojan face, marţi şi miercuri, o vizită oficială în Germania. Va fi primit de cancelarul german Friedrich Merz şi va purta discuţii cu acesta.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: nicusor dan Ilie Bolojan
