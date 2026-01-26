Întâlnire Nicușor Dan Ilie Bolojan la Cotroceni

Administrația Prezidențială informează că, luni, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Ilie Bolojan.

Discuțiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum și asupra bugetului României pe 2026.

Premierul Ilie Bolojan face, marţi şi miercuri, o vizită oficială în Germania. Va fi primit de cancelarul german Friedrich Merz şi va purta discuţii cu acesta.

(sursa: Mediafax)