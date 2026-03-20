Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan, primit la Castelul Laeken de Regele Philippe

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   18:45
Nicușor Dan salută contribuția militară a Belgiei în cadrul întâlnirii cu Regele Philippe

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit, vineri, la Bruxelles, cu Regele Philippe, căruia i-a transmis recunoștința pentru contribuția Belgiei la Grupul de luptă NATO de la Cincu.

Nicușor Dan a scris pe X că a fost o onoare și o plăcere să se întâlnească vineri cu Majestatea Sa Regele Philippe la Bruxelles.

„Schimbul nostru excelent a reflectat un angajament comun de a consolida în continuare relațiile dintre România și Belgia. Mi-am transmis recunoștința față de Majestatea Sa pentru contribuția Belgiei la Grupul de luptă NATO de la Cincu - o expresie a solidarității profund apreciată de poporul român”, spune Dan, pe X.

Întrevederea cu Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor a avut loc la Castelul Regal din Laeken, Bruxelles, Regatul Belgiei.

(sursa: Mediafax)

