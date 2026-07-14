Concluziile discuțiilor dintre Nicușor Dan și Macron: Europa trebuie securizată!

'Închei vizita de la Paris cu un mesaj clar: România este un partener activ şi de încredere în eforturile de consolidare a securităţii europene. Discuţiile din cadrul Coaliţiei de Voinţă au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina şi paşilor necesari pentru o pace justă şi durabilă. Astăzi am celebrat, alături de preşedintele Emmanuel Macron şi de alţi lideri europeni, Ziua Naţională a Franţei, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România şi Franţa, unite de un parteneriat strategic şi de o prietenie construită de-a lungul timpului'', a transmis Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook, la finalul vizitei în Franţa.



Nicuşor Dan a participat luni şi marţi, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă şi la ceremoniile dedicate Zilei Franţei.



El a fost însoţit de partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru. AGERPRES