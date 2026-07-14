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Concluziile discuțiilor dintre Nicușor Dan și Macron: Europa trebuie securizată!

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   21:30
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Concluziile discuțiilor dintre Nicușor Dan și Macron: Europa trebuie securizată!
hepta/Președintele României a explicat la Paris planul pentru stabilitatea regiunii

Șeful statului, Nicușor Dan, a terminat marți vizita oficială de două zile în capitala Franței și va pleca direct spre Kiev. Miercuri, acesta va lua parte la lucrările celei de-a cincea ediții a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est. Reuniunea din Ucraina se va concentra pe cooperarea regională și pe sprijinul acordat autorităților de la Kiev în contextul actual de securitate

'Închei vizita de la Paris cu un mesaj clar: România este un partener activ şi de încredere în eforturile de consolidare a securităţii europene. Discuţiile din cadrul Coaliţiei de Voinţă au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina şi paşilor necesari pentru o pace justă şi durabilă. Astăzi am celebrat, alături de preşedintele Emmanuel Macron şi de alţi lideri europeni, Ziua Naţională a Franţei, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România şi Franţa, unite de un parteneriat strategic şi de o prietenie construită de-a lungul timpului'', a transmis Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook, la finalul vizitei în Franţa.

Nicuşor Dan a participat luni şi marţi, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă şi la ceremoniile dedicate Zilei Franţei.

El a fost însoţit de partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru. AGERPRES

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Subiecte în articol: nicusor dan securitate europeana discuţii Macron
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