x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Un inspector ITM a fost arestat după ce a salvat zeci de firme: Le spunea exact când vin verificările

Un inspector ITM a fost arestat după ce a salvat zeci de firme: Le spunea exact când vin verificările

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   22:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Un inspector ITM a fost arestat după ce a salvat zeci de firme: Le spunea exact când vin verificările
Hepta/Inspectorul din Alba care vindea ponturi secrete patronilor a fost încătușat

Un inspector al ITM Alba a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că a divulgat informații confidențiale despre controale către reprezentanții unor firme. Procurorii susțin că funcționarul este cercetat pentru 53 de infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat marți că, în baza probelor administrate în dosar, a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de suspectul Doru-Călin Negru, funcționar public cu atribuții de control în cadrul ITM Alba, scrie  Mediafax

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021–2026, inspectorul ar fi divulgat, în mod repetat și fără drept, informații care nu erau destinate publicității către reprezentanții unor firme din județul Alba.

Practic, procurorii susțin că Negru îi avertiza pe reprezentanții unor societăți comerciale cu privire la controale inopinate, controale de fond sau tematice care urmau să fie făcute de alți inspectori de muncă, deși nu fusese mandatat să comunice astfel de informații.

„Informațiile divulgate constau în anunțarea unor controale viitoare ce aveau caracter inopinat și confidențial sau a unor controale de fond ori tematice care urmau a fi efectuate de alți inspectori de muncă”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost divulgate informațiile confidențiale.

citește și: DNA: Inspector de muncă din Constanța, prins în flagrant după ce ar fi încasat o mită de 20.000 de lei

 

 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: inspector control retinut
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri