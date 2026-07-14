Pensionarea la 60 de ani devine un lux: „75 de ani devine noul 65”

Creșterea speranței de viață, scumpirea costului de trai și presiunea asupra sistemelor publice de pensii îi determină pe specialiști să vorbească despre o schimbare majoră de paradigmă: oamenii ar putea fi nevoiți să rămână activi profesional până la 70 sau chiar 75 de ani.

Ce spune directorul general BlackRock

Semnalul de alarmă a fost tras inclusiv de Larry Fink, directorul general al companiei de administrare a investițiilor BlackRock, care avertizează că pensionarea confortabilă la 65 de ani devine din ce în ce mai greu de susținut.

„Pensionarea este o situație mult mai dificilă decât era acum 30 de ani. Și va fi o situație mult mai dificilă peste 30 de ani”, a scris Fink în scrisoarea anuală adresată investitorilor.

Oamenii trăiesc mai mult, sisteme de pensii depășite

Datele arată că speranța de viață la nivel mondial a crescut de la 67 de ani în 2000 la 73 de ani în 2019, iar ONU estimează că până în 2050 una din șase persoane va avea cel puțin 65 de ani.

În același timp, tot mai multe state se confruntă cu îmbătrânirea populației, ceea ce înseamnă că numărul persoanelor care ies din câmpul muncii îl va depăși pe cel al tinerilor care intră pe piața muncii.

Rebecca Sear, profesor privind sănătatea și populația la London School of Hygiene and Tropical Medicine, spune că această evoluție nu a fost însoțită de modificări similare ale vârstei de pensionare.

„Speranța de viață a continuat să crească de la mijlocul anilor 1850 în Marea Britanie, dar vârsta de pensionare nu s-a schimbat atât de mult”, explică aceasta.

De ce a devenit 65 de ani pragul standard?

Potrivit economistului Gal Wettstein, cercetător la Centrul pentru Cercetarea Pensiilor din cadrul Boston College, alegerea pragului de 65 de ani a fost mai degrabă una convențională decât fundamentată științific.

„Nu este foarte clar de ce mijlocul anilor '60 a devenit o vârstă atât de importantă pentru pensionare”, spune specialistul, care consideră că acest prag a reprezentat o soluție practică pentru retragerea treptată din activitate.

În multe țări, însă, legislația continuă să fie construită în jurul acestei vârste. În Statele Unite, programul federal Medicare este destinat în principal persoanelor de peste 65 de ani, iar pensia publică integrală poate fi accesată la 67 de ani. Situații similare există și în alte state dezvoltate.

Banii la pensie nu sunt suficienți

Experții atrag atenția că sistemele publice de pensii au fost create într-o perioadă în care oamenii trăiau considerabil mai puțin decât în prezent.

„Dacă simplificăm lucrurile, cetățenii britanici își petreceau doar 8-10% din viață la pensie”, spune Chris Parry, lector în finanțe la Universitatea Metropolitană din Cardiff.

În prezent, mulți oameni ajung să trăiască încă două sau chiar trei decenii după retragerea din activitate.

„Viețile noastre sunt mai lungi, iar oamenii rămân sănătoși și activi până la vârste înaintate. Există numeroase persoane aflate la începutul sau la mijlocul anilor 80 care duc o viață activă atât fizic, cât și mental”, adaugă Parry.

În paralel, inflația și creșterea costului vieții reduc puterea de cumpărare a economiilor acumulate pentru pensie. Mulți angajați nu reușesc să economisească suficient, iar sprijinul financiar oferit odinioară de familie este tot mai redus.

„În trecut, resursele circulau de la bunici către părinți, și apoi către copii. Astăzi asistăm la fenomenul invers, în care generațiile mai tinere ajung să își sprijine financiar părinții și bunicii”, explică Rebecca Sear.

Vârsta de pensionare continuă să crească

În fața acestor schimbări demografice și economice, tot mai multe guverne iau în calcul majorarea vârstei standard de pensionare. În Marea Britanie, aceasta va crește de la 66 la 67 de ani în perioada 2026-2028, iar după 2044 este posibil să ajungă la 68 de ani.

Larry Fink consideră că adaptarea presupune atât economisirea și investițiile încă din primii ani ai carierei, cât și prelungirea vieții profesionale.

Chris Parry merge chiar mai departe și crede că modelul clasic al pensionării la 65 de ani nu mai reflectă realitatea actuală.

„Cred că 75 de ani sunt noul 65”, afirmă specialistul, sugerând că, pentru generațiile viitoare, ieșirea din câmpul muncii la 60 de ani ar putea deveni mai degrabă o excepție decât regula, relatează bbc.uk.