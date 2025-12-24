La noapte Moş Crăciun le va aduce daruri copiilor care au fost cuminţi

Îmbrăcat în straie de culoare roşie şi cu desaga plină, el va pune sub brad cadourile mult dorite pentru fiecare dintre noi, după cât am fost de cuminţi sau…de harnici. În fiecare an, în noaptea de 24 spre 25 decembrie, Moşul vine cu daruri, vise şi speranţe pentru fiecare.

Legenda lui Moş Crăciun

Moş Crăciun este cel mai iubit personaj din perioada sărbătorilor de iarnă. Însă, puţini îi ştiu povestea. Iniţial, Crăciun a fost un om rău, dar printr-o minune înfăptuită de Maica Domnului, s-a transformat într-un persoană bună.

Una dintre legende spune că, în vremuri de demult, o femeie, căreia îi venise ceasul să nască, i-a cerut ajutorul lui Moş Crăciun pentru a se adăposti în casa lui. Bătrânul, care era înstărit, a refuzat să o lase pe femeie să nască sub acoperişul său. Cu toate acestea, soţia lui, Crăciuneasa, a încălcat cuvântul bărbatului şi a primit-o pe femeie în grajdul lor cu vite. În momentul în care Crăciun a aflat că, de fapt, femeia care i-a cerut ajutorul era Maica Domnului, iar cel pe care ea l-a născut era Iisus Hristos, a început să regrete fapta sa. În semn de căinţă, bătrânul şi-a împărţit averea copiilor necăjiţi chiar a doua zi. De atunci, în fiecare an, în Ajunul Naşterii Domnului, Moş Crăciun vine cu sania trasă de reni, intră pe horn şi ne pune sub brad cadourile mult aşteptate.

Tradiții și obiceiuri în ajunul Crăciunului

Conform tradiției, bradul se împodobește în seara de Ajun.În anumite zone ale țării există tradiții care se transmit din generație în generație. De exemplu, în Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii încep ziua dis de dimineață, atunci când aprind focul în sobă și rostesc o urare de Crăciun.

Tot în seara de Ajun sosesc și colindătorii. La fiecare casă ei aduc vestea minunată a Naşterii Domnului şi urează oamenilor un an bun şi îmbelşugat. Este noaptea în care visele copiilor se împlinesc. A doua zi, în dimineaţa de Crăciun, în jurul bradului împodobit, bucuria nu mai are margini.

Masa de Crăciun

Masa de Craciun este o adevarata provocare pentru gospodine, dintre produsele traditionale care nu trebuie sa lipseasca din meniul sarbatorii se numără friptura de porc,sarmalele,carnații, piftia, toba, placintele de casa si cozonacii.La categoria bauturi, in functie de preferinte, tuica si vinul.

Toate acestea pot fi servite pe platouri de aperitive frumos aranjate in culorile Craciunului. De asemenea trebuie asortate cu zacusca de vinete si alte legume.De asemenea, muraturile completeaza meniul unei mese mult asteptate dupa perioada postului.

