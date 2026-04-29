Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România

MApN anunță că în noaptea de marți spre miercuri, Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

În acest context, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Totodată, a fost emis și un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea la ora 1:12, prin care populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian, potrivit ISU Tulcea.

La 112 a fost înregistrat un apel pe durata alertei aeriene, prin care un cetățean a solicitat mai multe informații.

Autoritățile informează că radarele de la sol au urmărit în total 15 drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina.

Piloții aeronavelor F-16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona Ismail. MApN mai notează că nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național și că alerta aeriană a încetat la ora 2.40.

