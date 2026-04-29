Jurnalul.ro Ştiri Observator Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România

de Redacția Jurnalul    |    29 Apr 2026   •   08:19
Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România
Sursa foto: Hepta/MApN anunță că două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol,

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România, au avut loc în cursul nopții de marți spre miercuri. MApN anunță că două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar pentru nordul județului Tulcea a fost emis RO-Alert.

MApN anunță că în noaptea de marți spre miercuri, Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

În acest context, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Totodată, a fost emis și un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea la ora 1:12, prin care populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian, potrivit ISU Tulcea.

La 112 a fost înregistrat un apel pe durata alertei aeriene, prin care un cetățean a solicitat mai multe informații.

Autoritățile informează că radarele de la sol au urmărit în total 15 drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina.

Piloții aeronavelor F-16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona Ismail. MApN mai notează că nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național și că alerta aeriană a încetat la ora 2.40.

(sursa: Mediafax)

