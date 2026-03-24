Noi detalii despre frații cu malarie din Iași. Doi sunt internați la „Victor Babeș”

Medicii spun că starea copiilor este bună, aceștia primesc tratament de specialitate și sunt internați sub supraveghere medicală, alături de mama lor.

Potrivit medicilor infecționiști, copiii s-au întors recent din Africa și nu au urmat profilaxia antimalarică înainte de plecare. Primele simptome au apărut la scurt timp după întoarcere, în aproximativ 48–72 de ore, manifestându-se prin febră, iar în unul dintre cazuri și diaree. Investigațiile efectuate la Spitalul „Victor Babeș” au confirmat diagnosticul de malarie la doi dintre copii, în timp ce al treilea este în continuare monitorizat, scrie stiripesurse.ro.

Medicii spun că evoluția este favorabilă în prezent, iar durata spitalizării poate fi, în medie, de aproximativ o săptămână, în funcție de răspunsul la tratament și de evoluția bolii.

Ce este malaria și cum se transmite

Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați din genul Anopheles, întâlniți în special în zonele tropicale și subtropicale, cum este Africa subsahariană. Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau activități obișnuite.

Medicii subliniază că tratamentul trebuie început cât mai repede de la debutul simptomelor – febră, frisoane, tulburări digestive – pentru a reduce riscul de complicații severe. În general, administrarea rapidă a tratamentului antimalaric scade semnificativ riscul formelor grave.

Cum se poate preveni malaria

Specialiștii atrag atenția că malaria poate fi prevenită prin profilaxie cu medicamente antimalarice, recomandate de medicul infecționist sau epidemiolog înainte de plecarea în zonele cu risc. Profilaxia trebuie începută, de regulă, cu una-două zile înainte de călătorie, conform indicațiilor medicale.

Medicii recomandă persoanelor care călătoresc în zone exotice să solicite sfatul unui specialist cu cel puțin 2–4 săptămâni înainte de plecare, pentru a primi schema de profilaxie și recomandările necesare.

Cazurile au fost anunțate inițial de Ministerul Sănătății, fiind vorba despre trei frați cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, întorși recent dintr-o zonă endemică din Africa. Doi dintre copii au fost diagnosticați prin identificarea parazitului Plasmodium în sânge, iar al treilea copil este contact și se află sub monitorizare medicală.

Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat că malaria este o boală transmisă exclusiv prin înțepătura țânțarilor infectați și nu se transmite de la om la om, prin contact direct sau prin aer.