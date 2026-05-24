Noile grile pentru bugetari au fost stabilite! Ce venituri vor avea profesorii, polițiștii și magistrații

-profesor preuniversitar (grad didactic I, 25 ani vechime) – 10.164 lei brut (5.946 lei net)

-rector– 23.788 lei brut (13.916 lei net)

-cercetător științific grad I – 11.807 lei brut (6.907 lei net)

-biliotecar – 8.045 lei brut (4.706 lei net), informează România TV.

• medic primar – 17.300 lei brut (10.120 lei net)

• medic rezident anul I – 8.304 lei brut (4.858 lei net)

• asistent medical principal – 8.218 lei brut (4.807 lei net)

• asistent medical debutant – 7.396 lei brut (4.326 lei net)

Cât vor câștiga magistrații



• judecător / procuror Înalta Curte – 25.950 lei brut (15.171 lei net)

• judecător / procuror curte de apel – 25.301 lei brut (14.809 lei net)

• judecător / procuror tribunal – 24.047 lei brut (14.116 lei net)

• judecătorie (nivel superior) – 20.760 lei brut (12.217 lei net)

Salariile brute stabilite pentru polițiști și militari



• general / chestor – 20.198 lei brut (11.893 lei net)

• general / chestor (nivel inferior) – 18.987 lei brut (11.210 lei net)

• colonel / comisar-șef (nivel superior) – 15.527 lei brut (9.137 lei net)

• colonel / comisar-șef (nivel inferior) – 11.764 lei brut (6.979 lei net)

• căpitan / inspector principal (nivel superior) – 10.380 lei brut (6.190 lei net)

• căpitan / inspector principal (nivel inferior) – 8.434 lei brut (5.081 lei net)

Proiectul noii legi a salarizării intră oficial în dezbatere publică

PSD, PNL, USR și UDMR au semnat, în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, un acord pentru adoptarea noii legi a salarizării în sectorul public până la finalul actualei sesiuni parlamentare.

Potrivit unui comunicat de presă emis vineri de Administrația Prezidențială, acordul vine în contextul în care noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din PNRR, iar termenul de îndeplinire este data de 1 iulie 2026.

Aplicarea noii legi a salarizării în sectorul public nu va conduce la diminuarea veniturilor angajaților din sistemul public și nici la depășirea țintelor fiscale asumate de România.

„Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Când va intra în vigoare noua lege a salarizării în sectorul public

Conform acordului, legea salarizării în sectorul public va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, „fără aplicare eșalonată”, fără a mai fi modificată ulterior „prin intervenții speciale”.

Acordul a fost semnat de către cei patru lideri ai partidelor: Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

În baza acestui acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.