Bolojan, anunț ferm: Norma de hrană a militarilor nu se taie

Invitat la TVR, șeful Guvernului a explicat că, în discuțiile recente privind reducerea unor cheltuieli de bază pentru a crea „spațiu fiscal” în vederea susținerii investițiilor din acest an, a fost luată în calcul și varianta legată de norma de hrană, însă nu va fi aplicată, scrie dcnews.ro.

„S-a discutat, dar a rămas într-o fază de analiză. Nu se va acționa asupra normei de hrană”, a transmis Bolojan.

Întrebat cine a inițiat aceste ipoteze, premierul a indicat Ministerul Finanțelor drept sursa propunerilor: a fost vorba despre „ipoteze de lucru” și despre mai multe măsuri aflate pe masa discuțiilor.

Reduceri de cheltuieli în administrație: audit de personal și țintă de 10%

În același context, Ilie Bolojan a anunțat că Executivul vizează reducerea cheltuielilor cu aproximativ 10% în administrație, însă a insistat că nu este vorba de „tăieri” arbitrare, ci de un audit de personal în fiecare instituție.

Potrivit premierului, acolo unde se constată că aparatul este supradimensionat, reducerea cheltuielilor devine „rațională”, în condițiile în care România nu își poate acoperi echilibrele bugetare doar din venituri proprii și se împrumută în continuare cu sume mari.

Cine ar urma să nu fie afectat

Bolojan a mai spus că măsurile ar trebui să se aplice atât la nivel local, prin ajustarea grilelor în funcție de numărul de locuitori, cât și la nivel central, tot prin audit.

În administrația locală, premierul a susținut că există localități în care schema de personal este deja „corect calculată”, iar în aceste cazuri nu ar trebui să apară efecte negative.

În administrația centrală, auditul urmează să fie derulat în lunile următoare, iar pentru unele domenii se va ține cont de specific, cu precizări distincte pentru Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății și zona de Cultură.

Cercetările și deciziile privind implementarea măsurilor urmează să fie detaliate ulterior, în funcție de concluziile auditului și de actele normative pregătite de Guvern.