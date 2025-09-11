Un nou record pentru aur: prețul a depășit 3.650 de dolari

De la începutul anului, metalul prețios s-a apreciat cu peste o treime, iar numai în ultimele trei săptămâni a crescut cu 11%, de la 3.300 dolari/uncie. Evoluția consolidează rolul aurului de activ de refugiu în perioade de turbulențe.

Cererea globală pentru aur depășește anual 5.000 de tone, fiind alimentată în special de economiile emergente, cu China în rol central, dar și de băncile centrale care continuă să-și mărească rezervele. În paralel, așteptările privind scăderea dobânzilor în Statele Unite stimulează plasamentele în active de protecție.

Istoric, aurul a oferit randamente solide în perioade de criză: a crescut cu 16% în timpul crizei dot-com din 2001, cu 25% în criza financiară globală din 2007–2009 și cu 25% în timpul pandemiei din 2020. Tocmai această reziliență face ca analiștii de pe Wall Street, inclusiv cei de la Goldman Sachs, să estimeze un preț de cel puțin 4.000 dolari până la finalul anului, cu posibilitatea de a ajunge chiar la 5.000 dolari/uncie dacă investitorii mută doar 1% din plasamentele lor din titluri de stat americane către aur.

În România, experiențele anilor ’90, când hiperinflația a erodat economiile populației, și ale crizei din 2008, când încrederea în piața imobiliară s-a prăbușit, au arătat că aurul rămâne un reper de stabilitate și un instrument de protecție a valorii. Specialiștii atrag atenția că aurul de investiție – lingouri, monede sau fonduri tranzacționate la bursă – este diferit de bijuterii, care implică costuri suplimentare și TVA, în timp ce aurul investițional în Uniunea Europeană este scutit de TVA și garantat de monetării sau rafinării acreditate.

„În perioadele de incertitudine, aurul nu este doar un lux, ci o necesitate. Încurajăm oamenii să privească aurul ca pe un instrument practic și accesibil pentru protejarea economiilor, și nu ca pe un activ exclusiv rezervat celor înstăriți. Cu opțiuni precum lingourile de 1 gram sau ETF-urile cu praguri reduse de intrare, oricine poate începe să își construiască un plan de siguranță. Chiar și investițiile mici și constante, realizate în timp, pot ajuta la menținerea puterii de cumpărare, reducerea expunerii la inflație și consolidarea securității financiare pe termen lung. Aurul și-a dovedit reziliența în fiecare criză majoră din ultimele decenii și continuă să fie un reper de încredere pentru cei care caută stabilitate,” a declarat Victor Dima, Managerul Departamentului de Trezorerie Tavex România.

Pentru România, perspectivele pe termen mediu arată o temperare a inflației față de nivelul actual de 7,8%, însă presiunile asupra puterii de cumpărare se vor menține. Proiecțiile indică o depreciere a leului și o creștere a masei monetare de aproximativ 15%, ceea ce va susține un climat inflaționist. În acest context, diversificarea portofoliilor rămâne esențială, iar aurul continuă să fie considerat unul dintre cele mai sigure instrumente de protecție financiară.

(sursa: Mediafax)