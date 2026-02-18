Noua regulă a prețurilor la gaze: cine plătește mai puțin și cine riscă scumpiri

Potrivit unui comunicat semnat de Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă, nu mai este vorba despre o plafonare clasică cu preț fix, ci despre un mecanism de reglementare a prețului, cu reguli clare și limitări, aplicabil timp de un an

Prin acest act normativ se instituie măsuri temporare aplicabile clienților casnici de gaze naturale și producătorilor de energie termică pentru populație în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 , după expirarea actualei scheme de plafonare (31 martie 2026).

Scopul este prevenirea unor creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale și protejarea populației, în contextul volatilității pieței și al riscurilor geopolitice.

Motivele acestui act normativ sunt:

Încetarea actualei scheme de plafonare la 31 martie 2026.

Risc de creșteri semnificative ale prețurilor dacă piața revine integral la mecanismul concurențiale.

Volatilitate ridicată a piețelor angro de gaze.

Context geopolitic instabil (războiul din Ucraina, tensiuni energetice).

Necesitatea constituirii stocurilor pentru iarna 2026–2027.

Protejarea consumatorilor vulnerabili și menținerea stabilității sociale.

Cum se stabilește prețul final facturat exclusiv pentru populație:

Pentru perioada menționată, prețul final de facturare a consumatorilor casnici și producătorilor de energie termică va fi format din:

Cost de achiziție (costul gazelor cumpărate de furnizor) Componenta de furnizare – fixă: 15 lei/MWh Tarif reglementate (transport, distribuție, înmagazinare etc.) TVA și accize

Regula de protecție pentru consumatori

Se aplică cel mai mic preț dintre:

prețul contractual

prețul rezultat din formula reglementată

Pentru consumatorii preluați de furnizorii de ultimă instanță se aplică prețul calculat conform formulei din ordonanță.

Componentele de preț care trebuie aplicate de furnizori

Costul mediu ponderat al gazelor achiziționate: prețul regulamentar (Pr) la preț concurențial (Pc), dacă gazul reglementat nu este suficient

Costuri suplimentare: rezervare capacitate în Sistemul Național de Transport costuri de magazin costuri de transport aferente stocării

Costul dezechilibrelor (limită: max. 10% din valoarea gazelor)

Mecanism lunar de ajustare (regularizare diferențe între estimat și realizat)

Practic, se creează o formulă transparentă de calcul al costului real al gazelor.

Concret începând cu 1 aprilie 2026 preturile achitate de populație vor fi aproximativ cele de mai jos (exprimate în lei/kWh):

1. CORDUN GAZ S.A.

Preț gaze: 110

Tarif distribuție: 67,60

Tarif transport: 18

Marjă comercială: 15

Cost dezechilibre (max.): 13,25

Cost gaze (fără TVA): 223,85

TVA: 47,01

Preț total: 270,86

Diferență față de prețul plafonat: −13%

2. DESIGN PROIECT S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 57,61

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 213,86

TVA: 44,91

Total: 258,77

Diferență: −17%

3. EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 41,34

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 197,59

TVA: 41,49

Total: 239,09

Diferență: −23%

4. GAZ EST S.A.

Preț gaze: 110

Distribuție: 82,48

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 238,73

TVA: 50,13

Total: 288,87

Diferență: −7%

5. GAZ NORD EST S.A.

Preț gaze: 110

Distribuție: 89,41

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 245,66

TVA: 51,59

Total: 297,25

Diferență: −4%

6. GAZMIR IAȘI S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 74,00

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 230,25

TVA: 48,35

Total: 278,60

Diferență: −10%

7. MIHOC OIL S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 88,75

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 245,00

TVA: 51,45

Total: 296,45

Diferență: −4%

8. MM DATA S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 56,24

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 212,49

TVA: 44,62

Total: 257,12

Diferență: −17%

9. NORD GAZ S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 49,38

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 205,63

TVA: 43,18

Total: 248,81

Diferență: −20%

10. NOVA POWER & GAS S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 108,47

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 264,72

TVA: 55,59

Total: 320,31

Diferență: +3%

11. OLIGOPOL S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 85,57

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 241,82

TVA: 50,78

Total: 292,60

Diferență: −6%

12. PREMIER ENERGY S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 64,86

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 221,11

TVA: 46,43

Total: 267,55

Diferență: −14%

13. ROMGAZ S.A.

Preț gaze: 110

Distribuție: 87,32

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 243,57

TVA: 51,15

Total: 294,72

Diferență: −5%

14. DELGAZ GRID S.A.

Preț gaze: 110

Distribuție: 70,96

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 227,21

TVA: 47,71

Total: 274,93

Diferență: −11%

15. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

Preț gaze: 110

Distribuție: 68,87

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 225,12

TVA: 47,28

Total: 272,40

Diferență: −12%

16. GAZ VEST S.A.

Preț gaze: 110

Distribuție: 52,18

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 208,43

TVA: 43,77

Total: 252,20

Diferență: −19%

17. MEHEDINȚI GAZ S.A.

Preț gaze: 110

Distribuție: 60,42

Transport: 18

Marjă: 15

Dezechilibre: 13,25

Cost fără TVA: 216,67

TVA: 45,50

Total: 262,17

Diferență: −15%

Pentru consumatorii care nu sunt preluați în regim de ultimă instanță, se va aplica cel mai mic preț dintre cel contractual și cel rezultat din formula reglementată. În cazul furnizorilor de ultimă instanță, prețul va fi cel calculat strict conform ordonanței.

În lunile de iarnă 2026/2027 dacă considerăm o situație similară cu cea din ianuarie 2026, adică consumuri mai mari lunare cu cca 8% și creșteri de preț pentru gazele achiziționate SPOT până la dublu față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă, prețurile pentru consumatorii casnici pot să crească cu până la 8% față de cele prezentate în tabel. De asemenea prețurile pentru consumatorii non casnici conectați în rețelele operatorilor din tabelul de mai sus pot să crească cu până la 25%.