de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   10:45
Nu da click! Campanii false cu Decathlon, Epantofi și Flanco îți fură datele

În ultimele zile, au apărut mai multe campanii frauduloase care exploatează încrederea oamenilor în branduri populare.

Atacatorii copiază identitatea vizuală a unor companii reale și folosesc formulare plasate în comentarii sau site-uri „clonă” pentru a colecta date personale și financiare. DNSC atrage atenția asupra a trei tipare care circulă intens.

1) „Ghiozdanul Decathlon” și „Aparatul de cafea Flanco”

Schema e aceeași: un „cadou” atractiv la schimb cu completarea unui formular dintr-un comentariu la o postare. Deși par promoții legitime, datele introduse ajung la atacatori, nu la brandul real.

Cum le recunoști:

  • linkuri din comentarii sau pagini care imită numele brandului;

  • cerere de date personale înainte de orice condiție clară;

  • urgențe artificiale („primele 100 de persoane…”), promisiuni nerealiste.

2) Site clonă: „epantofi.online”

Este o imitație a unui magazin online real. Designul și numele seamănă, dar domeniul aparține infractorilor. Scopul: colectarea datelor de card și inițierea de plăți frauduloase.

Semne că e o clonă:

  • domeniu ușor diferit (ex.: epantofi.online vs. site-ul legitim);

  • secțiuni goale sau cu termeni vagi (contact, retur, ANPC);

  • reduceri exagerate la produse „scumpe”, toate „în stoc”.

Recomandări DNSC 

  • Nu completa formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

  • Verifică domeniul site-ului înainte de a introduce date de card; micile variații trădează fraudele.

  • Dacă o ofertă pare prea bună, de regulă este o fraudă.

  • Antivirus actualizat și autentificare în doi pași (2FA) acolo unde se poate.

  • Raportează fraudele: 1911 sau formular pe pnrisc.dnsc.ro.

  • Vezi și recomandările DNSC în video: „Cum te protejezi online?” – https://www.youtube.com/watch?v=guo638H57mc

Ghid rapid anti-fraudă (păstrează-l!)

Înainte să dai click:

  1. Intră pe site scriind manual adresa în browser (nu din reclame/comentarii).

  2. Caută datele de firmă (CUI, adresă, politicile de livrare/retur, ANPC).

  3. Caută recenzii reale (nu doar pe site-ul lor).

  4. Preferă plăți securizate (3D Secure) și alerte de tranzacții pe card.

Dacă ai introdus deja date:

  • Blochează cardul și anunță banca imediat; cere anularea tranzacțiilor neautorizate.

  • Schimbă parolele conturilor vizate și activează 2FA.

  • Rulează un scan antivirus pe dispozitiv.

  • Raportează cazul la 1911 sau pnrisc.dnsc.ro (cu capturi de ecran/URL-uri).

De ce funcționează aceste fraude?

  • Exploatează graba și reflexul de a „prinde oferta”.

  • Folosesc mărci cunoscute pentru credibilitate.

  • Se mută în comentarii sau pe domenii similare pentru a păcăli vigilența.

Vigilența rămâne cea mai bună apărare. Verifică de două ori, întreabă-te o dată „unde ajung datele mele?”, și nu introduce niciodată date sensibile din linkuri venite prin comentarii sau mesaje. Distribuie aceste recomandări – îi poți salva pe alții de la pierderi de bani și date.

Subiecte în articol: frauda online
