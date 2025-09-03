Nu da click! Campanii false cu Decathlon, Epantofi și Flanco îți fură datele

Atacatorii copiază identitatea vizuală a unor companii reale și folosesc formulare plasate în comentarii sau site-uri „clonă” pentru a colecta date personale și financiare. DNSC atrage atenția asupra a trei tipare care circulă intens.

1) „Ghiozdanul Decathlon” și „Aparatul de cafea Flanco”

Schema e aceeași: un „cadou” atractiv la schimb cu completarea unui formular dintr-un comentariu la o postare. Deși par promoții legitime, datele introduse ajung la atacatori, nu la brandul real.

Cum le recunoști:

linkuri din comentarii sau pagini care imită numele brandului;

cerere de date personale înainte de orice condiție clară;

urgențe artificiale („primele 100 de persoane…”), promisiuni nerealiste.

2) Site clonă: „epantofi.online”

Este o imitație a unui magazin online real. Designul și numele seamănă, dar domeniul aparține infractorilor. Scopul: colectarea datelor de card și inițierea de plăți frauduloase.

Semne că e o clonă:

domeniu ușor diferit (ex.: epantofi.online vs. site-ul legitim);

secțiuni goale sau cu termeni vagi (contact, retur, ANPC);

reduceri exagerate la produse „scumpe”, toate „în stoc”.

Recomandări DNSC

Nu completa formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

Verifică domeniul site-ului înainte de a introduce date de card; micile variații trădează fraudele.

Dacă o ofertă pare prea bună , de regulă este o fraudă.

Antivirus actualizat și autentificare în doi pași (2FA) acolo unde se poate.

Raportează fraudele: 1911 sau formular pe pnrisc.dnsc.ro .

Vezi și recomandările DNSC în video: „Cum te protejezi online?” – https://www.youtube.com/watch?v=guo638H57mc

Ghid rapid anti-fraudă (păstrează-l!)

Înainte să dai click:

Intră pe site scriind manual adresa în browser (nu din reclame/comentarii). Caută datele de firmă (CUI, adresă, politicile de livrare/retur, ANPC). Caută recenzii reale (nu doar pe site-ul lor). Preferă plăți securizate (3D Secure) și alerte de tranzacții pe card.

Dacă ai introdus deja date:

Blochează cardul și anunță banca imediat; cere anularea tranzacțiilor neautorizate.

Schimbă parolele conturilor vizate și activează 2FA .

Rulează un scan antivirus pe dispozitiv.

Raportează cazul la 1911 sau pnrisc.dnsc.ro (cu capturi de ecran/URL-uri).

De ce funcționează aceste fraude?

Exploatează graba și reflexul de a „prinde oferta”.

Folosesc mărci cunoscute pentru credibilitate.

Se mută în comentarii sau pe domenii similare pentru a păcăli vigilența.

Vigilența rămâne cea mai bună apărare. Verifică de două ori, întreabă-te o dată „unde ajung datele mele?”, și nu introduce niciodată date sensibile din linkuri venite prin comentarii sau mesaje. Distribuie aceste recomandări – îi poți salva pe alții de la pierderi de bani și date.