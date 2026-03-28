de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   22:49
O mașină a aterizat pe acoperișul unei case din Prahova
O mașină în care se aflau patru oameni a ajuns pe acoperișul unei case din Prahova. În casă era o singură persoană. Nimeni nu a fost rănit în urma accidentului.

ISU Prahova anunță că sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, a primit un apel de tip Ecall, care semnala producerea unui accident rutier în comuna Gornet Cricov, satul Coșărele.

La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Echipele de intervenție au constatat că o mașină a ajuns pe acoperișul unei case.

„A fost vorba un autoturism care a părăsit partea carosabilă și a ajuns pe acoperișul unei locuințe. În vehicul se aflau patru ocupanți, iar în imobil se afla o persoană. Din fericire, toate cele cinci persoane implicate nu au prezentat probleme medicale”, au transmis cei de la ISU.

Polițiștii vor stabili cum s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

