O mașină a aterizat pe acoperișul unei case din Prahova

ISU Prahova anunță că sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, a primit un apel de tip Ecall, care semnala producerea unui accident rutier în comuna Gornet Cricov, satul Coșărele.

La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Echipele de intervenție au constatat că o mașină a ajuns pe acoperișul unei case.

„A fost vorba un autoturism care a părăsit partea carosabilă și a ajuns pe acoperișul unei locuințe. În vehicul se aflau patru ocupanți, iar în imobil se afla o persoană. Din fericire, toate cele cinci persoane implicate nu au prezentat probleme medicale”, au transmis cei de la ISU.

Polițiștii vor stabili cum s-a produs accidentul.

