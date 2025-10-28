Oana Gheorghiu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, propusă viceprim-ministru al Guvernului

Prim-ministrul Ilie Bolojan a înaintat Administrației Prezidențiale propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru al Guvernului României. Premierul i-a mulțumit acesteia „pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, specializată în management economic. Cofondatoare și co-președintă a Asociației „Dăruiește Viață”, Gheorghiu este una dintre cele mai cunoscute figuri din societatea civilă românească, implicată de peste un deceniu în dezvoltarea de proiecte majore din domeniul sănătății.

Alături de Carmen Uscatu, Oana Gheorghiu a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări private, prin contribuția a peste 500.000 de donatori individuali și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare a sa este construirea de la zero a Spitalului pentru Copii cu Cancer și alte boli grave de la Marie Curie — un proiect de 12.000 mp, cu 9 etaje și peste 140 de paturi, primul de acest tip realizat exclusiv din fonduri private în România.

Prin această nominalizare, premierul Ilie Bolojan a subliniat că își dorește „implicarea oamenilor care au demonstrat că pot face lucruri concrete pentru România” în procesul de reformă administrativă și instituțională.

Experiența Oanei Gheorghiu în coordonarea de proiecte complexe și în mobilizarea societății civile va fi pusă acum în slujba reformelor guvernamentale, într-o perioadă în care, potrivit premierului, „țara are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care funcționează eficient, în beneficiul cetățenilor”.

(sursa: Mediafax)