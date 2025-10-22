Onești candidează pentru titlul de „Oraș European al Sportului” în 2026 - „Anul Nadia Comăneci”

Anul 2026 a fost desemnat prin lege „Anul Nadia Comăneci”, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obținut de fosta mare gimnastă română, originară din Onești.

Din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), susținător al inițiativei, au fost prezenți Mihai Covaliu, președintele COSR, și George Boroi, secretarul general. Delegația ACES Europe a fost condusă de Hugo Alonso, secretar general al organizației, alături de Alessio Di Maio, manager de evenimente, și Damian Dikov, reprezentant executiv.

Gazdele întâlnirii au fost Ingrid Istrate, directorul CSM Onești și inițiatorul proiectului, Adrian Jilcu, primarul municipiului, și Alexandru Cârstea, consilier al Primăriei Onești. Din partea Agenției Naționale pentru Sport, au participat Thomas Moldovan, vicepreședinte, și Anca Ionescu, șef departament proiecte.

Ingrid Istrate a descris candidatura drept „o promisiune de renaștere prin sport”, subliniind trei direcții majore: sportul de masă și incluziunea socială, sportul de performanță și sprijinirea tinerilor, precum și moștenirea Nadiei Comăneci, „simbol al excelenței, al perseverenței și al perfecțiunii”.

Mihai Covaliu, președintele COSR, s-a declarat plăcut surprins de ceea ce a găsit la Onești.

„Știam sufletul și pasiunea pe care oamenii din Onești o au pentru sport și acest lucru s-a confirmat din nou. Cred că asta au văzut și prietenii noștri, de acum, de la ACES. Cred că anul viitor vom sărbători împreună cei 50 de ani de la primul 10 al Nadiei Comăneci, care a schimbat istoria sportului la nivel mondial, și la egalitate cu acest moment sper că vom sărbători noua șansă și noua viziune pentru care o are Oneștiul. Cred cu tărie că Oneștiul va putea obține titlul de Oraș European al Sportului”, a spus Covaliu.

Din Statele Unite ale Americii, Nadia Comăneci a transmis un mesaj video în care a felicitat autoritățile locale pentru curajul de a depune candidatura, spunând: „Titlul înseamnă incluziune sănătate și bucurie. Îmi doresc ca în 2026 Oneștiul să obțină acest titlu și sunt convinsă că prin acțiunile pe care le-au propus autoritățile vor reuși și ne va face mândri că suntem români și mai ales oneșteni”.

Potrivit comunicatului COSR, reprezentanții ACES Europe au fost impresionați de infrastructura sportivă și de energia orașului. Secretarul general Hugo Alonso a spus că a fost „uimit să descopere un oraș frumos, activ, unde sportul este accesibil tuturor”, iar Alessio Di Maio a remarcat că ideea de a lega candidatura de celebrarea Nadiei este „o idee câștigătoare”, cu potențial de a impulsiona turismul și viața comunității.

(sursa: Mediafax)