Pământuri rare, procesate la Feldioara: Nuclearelectrica face front comun cu americanii

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută integral de Nuclearelectrica - producătorul națonal de energie nucleară și operatorul Centralei nucleare Cernavodă, va forma împreună cu producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, un joint venture cu obicetivul de a construi și a opera o fabrică pentru procesarea pământurilor rare, amplasată în România, scrie Profit.ro, citând presa de specialitate din SUA.

„SN Nuclearelectrica SA informează actionarii și investitorii că în data de 08.12.2025, FPCU Feldioara, filiala a SN Nuclearelectrica SĂ, a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML) în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture (JVCo).

Term Sheet-ul neangajant cu Critical Metals Corp. (CRML) are că scop evaluarea înființării unei societăți mixte 50%-50% în vederea potențialei puneri în funcțiune a unei instalații de ultima generație pentru prelucrarea metalelor rare la FPCU Feldioara.

FPCU Feldioara și CRML vor colabora, în lunile următoare, pe baza prevederilor din Term-Sheet, pentru a evalua baza tehnică și comercială pentru înființarea JVCo, vehiculul destinat dezvoltării și potențialei construcții a unei fabrici de prelucrare a metalelor rare de ultima generație în România.

Explorarea acestei posibilități prin acest acord neangajant nu are implicații juridice și/sau financiare pentru FPCU Feldioara și/sau Nuclearelectrica și reprezintă doar un potențial ce merită a fi explorat”, se arată în informarea la BVB semnată de Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica.

Compania Critical Metals, o companie minieră de top în domeniul mineralelor critice, a anunțat marți că a semnat Fișa de Termeni pentru crearea unui joint venture (JV) cu cote egale, 50%-50%, între CRML și Fabrica de Prelucrare a Concentratoarelor de Uraniu S.R.L. (FPCU) din România, companie de stat și un partener strategic dintr-o țară membră a Uniunii Europene și NATO, conform presei americane.

Critical Metals, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, are sediul corporativ la New York, și este deținută majoritar de European Lithium, cu sediul în Australia, potrivit Profit.ro.

Potrivit presei americane, documentul oferă CRML drepturi de preluare pe termen lung pentru 50% din întreaga producție de concentrat Tanbreez și include planul de dezvoltare, finanțare și punere în funcțiune a unei instalații europene de procesare a pământurilor rare de ultimă generație în România – creând primul lanț de aprovizionare complet integrat de la mină la procesare din lumea occidentală, dedicat stabilizării accesului la minerale critice pentru industriile și sectoarele de apărare europene.

Conform informării publicate de presa americană, documentul prevede:

Parteneriat pentru furnizare și procesare: CRML a încheiat un contract de achiziție care acoperă achiziția, finanțarea, dezvoltarea și crearea unui joint venture 50/50 pentru a construi și opera o instalație de procesare a pământurilor rare în Uniunea Europeană, contestând direct dominația de lungă durată a Chinei în procesarea globală a pământurilor rare.

Finanțare: CRML nu va emite nici obligațiuni, nici acțiuni pentru acest joint venture și va păstra o participație de 50% în compania comună pe bază de interes reportat și nu va avea cerințe de capital legate de cheltuielile de capital pentru construirea instalației.

Magneți: Linia finală de produse a instalației va include magneți aerospațiali și de calitate militară.

Finanțare strategică și achiziții: CRML va furniza 50% din concentratele premium de pământuri rare („REEC”) ale Proiectului Tanbreez către joint venture-ul românesc pe întreaga durată de viață a minei, asigurând o materie primă sigură, aliniată NATO, pentru industriile europene din aval de mare valoare.

Centru de forță în cadrul joint venture-ului: Noul parteneriat 50/50 dintre CRML și compania de stat FPCU deschide o cale unică pentru dezvoltarea unui lanț de aprovizionare complet independent, sigur și aliniat cu Occidentul pentru minerale critice.

Lider în achiziții: În urma recentelor acorduri UCORE și ReAlloys (10% și, respectiv, 15%), această alocare de 50% aduce CRML la un total de 75% din concentratul de pământuri rare Tanbreez angajat în cadrul acordurilor de achiziții pe termen lung cu națiuni aliate.

„Într-o mișcare îndrăzneață de a remodela peisajul global al pământurilor rare, CRML și FPCU vor colabora intens în lunile următoare – așa cum este descris în această Fișă de termeni – pentru a finaliza baza tehnică și comercială pentru înființarea joint venture-ului, vehiculul menit să dezvolte și să construiască potențial o instalație de procesare a pământurilor rare de ultimă generație în România.

Această instalație va transforma concentratul de înaltă calitate de le mina Tanbreez, din Groelanda, în metale de pământuri rare și materiale avansate pentru utilizare directă în Uniunea Europeană – consolidând strategic securitatea națională, producția avansată, electrificarea și tehnologiile de apărare”, se arată în informarea din presa americană

Prin asigurarea drepturilor exclusive asupra a 50% din resursele actuale ale Tanbreez, acest joint venture va stabili un lanț de aprovizionare extrem de rezilient, centrat pe Europa, reducând dependența de China – care controlează în prezent peste 80% din prelucrarea globală a pământurilor rare – și protejând UE împotriva vulnerabilităților geopolitice.

Potrivit sursei citate, după punerea în funcțiune a operațiunilor miniere de la Tanbreez, CRML va furniza joint venture-ului românesc jumătate din concentrat pe întreaga durată de viață a resurselor, în condiții de piață competitive, convenite de comun acord. Un Comitet de Dezvoltare dedicat va ghida în comun proiectarea instalației, strategia de dezvoltare și comercializarea produselor procesate.

„Aceasta este o schimbare monumentală pentru CRML și întreaga lume occidentală. Prin captarea unei valori imense în aval din concentratul Tanbreez, nu construim doar o fabrică – demontăm dominația Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei aprovizionări independente și sigure pentru nevoile sale de apărare și securitate națională”, a declarat Tony Sage, CEO și președinte al CRML, în documentul citat.

„Imediat după acordurile noastre strategice de achiziție cu ReAlloys și UCORE, această listă de termeni unește o echipă puternică pentru a oferi o operațiune de pământuri rare de clasă mondială, cu sediul în UE, care va alimenta totul, de la armament avansat la tehnologie de ultimă generație. Acest acord istoric supraalimentează FS-ul nostru actualizat, programat să fie finalizat anul viitor, în timp ce colaborăm cu FPCU pentru a procesa producția Tanbreez și a propulsa Europa către independența minerală”, a declarat Tony Sage.

Conform documentului, atât CRML, cât și guvernul român vor depune cerere de finanțare din pachetul recent anunțat de UE, în valoare de 3,5 miliarde de euro, pentru furnizarea de metale din pământuri rare către UE.

