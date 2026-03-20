Papa Leon al XIV-lea cere acces universal la medicină ca drept fundamental

Apelul a fost lansat de Suveranul Pontif în cadrul unei conferințe organizate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și episcopii europeni.

„Acoperirea universală cu servicii de sănătate este un imperativ moral pentru societățile care doresc să se numească drepte”, a spus Leon, citat de Reuters. Folosirea expresie „imperativ moral”, Papa Leon marchează o poziție puternic care sugerează că accesul universal la asistența medicală este o cerință a dogmei catolice.

„Asistența medicală trebuie să fie accesibilă celor mai vulnerabili, nu doar pentru că demnitatea lor o impune, ci și pentru a preveni ca nedreptatea să devină o cauză de conflict. Sănătatea nu poate fi un lux pentru puțini”, a mai spus liderul de la Vatican.

Papa a făcut apel la solidaritate: „Numai împreună putem construi comunități solidare, capabile să aibă grijă de toți. Grija față de umanitatea celorlalți ne ajută să ne trăim viața pe deplin”.

Anterior, și predecesorul său, Papa Francis a făcut apel accesul universal la servicii medicale dând exemplu sistemul public italian.

Papa Leon al XIV-lea este primul Suveran Pontif originar din Statele Unite ale Americii, țară care nu beneficiază de un sistem universal de sănătate.

