Tot mai mulți părinți pleacă în călătorii cu câte un singur copil

Sonja Prokopec și-a luat fiul în prima lor călătorie „solo” împreună când acesta avea șase ani. Au mers la Roma și a fost o experiență memorabilă, încât Sonja Prokopec a spus că acum plănuiește a doua lor călătorie în această vară.

„Mă bucur foarte mult de timpul individual pe care îl avem atunci când călătorim singuri”, a spus ea. „Nu există distrageri, nu există certuri între frați, timpul petrecut împreună este de înaltă calitate... Fiul meu încă mai vorbește despre timpul petrecut la Roma și abia așteaptă călătoria noastră la Londra din iunie anul acesta”, a spus Sonja, potrivit CNBC.

Sonja Prokopec și soțul ei au trei copii - fiul ei, care are acum 10 ani, plus două fiice mai mici. Ei călătoresc împreună, dar timpul petrecut departe cu un singur copil și un singur părinte are avantaje pe care călătoriile în familie nu le oferă adesea, a spus ea.

„Călătorind cu un singur copil îți permite să te concentrezi doar pe nevoile acelui copil”, a spus ea. „De asemenea, deoarece nu sunt împărțită de gestionarea diferitelor cerințe, simt că sunt un părinte mai bun, mai răbdător, mai jucăuș și mai prezent în momentul respectiv”.

În plus, „fiul meu adoră toată atenția și adoră faptul că putem explora împreună, doar noi doi”, a spus ea.

Soțul lui Prokopec - care „întotdeauna a insistat să facem lucruri împreună, inclusiv să călătorim” - este acum și el un susținător, a spus ea.

„Soțul meu l-a dus, de asemenea, pe fiul meu singur în Turcia și i-a plăcut foarte mult... chiar și el vede valoarea acestui lucru”, a declarat ea pentru CNBC Travel.

Prokopec nu a mai făcut călătorii solo cu cei doi copii mai mici ai săi, mai ales din cauza Covid-19, a spus ea. Dar acest lucru s-ar putea schimba în curând.

„Cu siguranță voi face mai multe”, a spus ea.

Compania de turism de lux Scott Dunn a numit „vacanțele de legare a legăturilor dintre părinți și copii” una dintre principalele tendințe de călătorie.

Călătoriile mamă-fiică, în special, sunt în creștere, deși călătoriile tată-copil devin, de asemenea, mai populare, potrivit companiei.

(sursa: Mediafax)