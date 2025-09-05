Pentru şase din 10 părinţi, pregătirile de şcoală aduc mai mult stres decât bucurie

"Dintre părinţii care au cheltuit mai mult anul acesta faţă de anul trecut, 53% estimează o creştere de 10-20%, iar 28% de 20-40%. 57% dintre părinţi declară că resimt stres odată cu apropierea noului an şcolar, procent mai ridicat în rândul mamelor (63%), comparativ cu taţii (50%). În schimb, 33% dintre părinţi se declară relaxaţi, mai ales cei cu venituri de peste 7.000 lei (44%). În ceea ce priveşte copiii, aproape jumătate (48%) sunt descrişi de părinţi ca având o atitudine neutră faţă de începutul şcolii, 32% manifestă entuziasm, iar 20% se confruntă cu anxietate şi îngrijorare", se arată în documentul transmis AGERPRES.



Potrivit studiului, "nivelul de încordare al părinţilor creşte pe măsură ce veniturile scad".



"Anul acesta, bugetul alocat pregătirilor pentru şcoală este fie mai mare decât cel de anul trecut (37%), fie aproximativ la acelaşi nivel (38%). Această creştere nu reflectă neapărat un consum mai ridicat, ci mai degrabă ajustarea necesară pentru acoperirea inflaţiei, jumătate dintre părinţi declarând că preferă să rămână prudenţi şi să achiziţioneze doar produsele strict necesare pentru copiii lor" a declarat Marius Luican, director general al Reveal Marketing Research.



În ceea ce priveşte implicaţiile cheltuielilor de început de an şcolar, 54% dintre părinţi sunt de acord, în mare şi foarte mare măsură, că acestea reprezintă o parte semnificativă din venitul lunar, 52% declară că au dus la amânarea altor cheltuieli, 45% că sunt greu de acoperit din venitul lunar, iar 43% că s-au văzut nevoiţi să acceseze economii sau să împrumute bani.



Conform datelor studiului, dintre părinţii care au cheltuit mai mult anul acesta, 53% estimează că aceste costuri au crescut cu 10-20% faţă de anul trecut, iar 28% consideră că au crescut cu 20-40%.



Pentru a se adapta la această nouă realitate economică, părinţii au dezvoltat diverse strategii de economisire, iar cele mai des menţionate au fost cumpărarea strictului necesar (55%), alegerea produselor aflate la promoţii sau utilizarea cardurilor de fidelitate (43%), reutilizarea rechizitelor şi hainelor din anii anteriori (29%) şi alegerea mărcilor proprii sau a brandurilor mai accesibile (25%), menţionează studiul.



"În ceea ce priveşte locaţiile preferate pentru achiziţii, cei mai mulţi părinţi optează pentru hypermarketuri şi supermarketuri (64%), librării şi papetării fizice (35%), magazine online de profil (19%) sau discounteri, bazar şi pieţe (19%)", se mai arată în sondaj.



Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online în perioada 14-20.08.2025 pe un eşantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, utilizatori de internet, din mediul urban. Mărimea eşantionului a fost de 1.058 respondenţi, iar eroarea maximă de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.

