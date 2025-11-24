Parlamentul României se reunește în ședință solemnă dedicată Zilei Naționale

Parlamentul României va organiza marți, 2 decembrie, o ședință solemnă comună a plenurilor Camerei Deputaților și Senatului, dedicată aniversării Zilei Naționale.

Evenimentul marchează împlinirea a 107 ani de la Marea Unire și va reuni principalele instituții ale statului, potrivit unui memorandum intern transmis Birourilor Permanente Reunite.

Programul ședinței începe cu intonarea Imnului Național, urmată de deschiderea lucrărilor și alocuțiunile președinților celor două Camere: Mircea Abrudean, președintele Senatului, și Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

Premierul Ilie Bolojan va susține, la rândul său, un discurs.

După intervențiile liderilor celor trei instituții, vor lua cuvântul reprezentanții grupurilor parlamentare, fiecare având alocate între trei și cinci minute.

Printre invitații anunțați se numără foști președinți ai României, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, reprezentanții cultelor religioase, președinții Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție, conducerea Academiei Române, șefii serviciilor de informații, guvernatorul BNR și șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.

(sursa: Mediafax)