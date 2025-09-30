x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Parlamentul României adoptă declarația „România fără violență domestică”

Parlamentul României adoptă declarația „România fără violență domestică”

de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   17:00
Parlamentul României adoptă declarația „România fără violență domestică”

Parlamentul României a adoptat marți, în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, Declarația „România fără violență domestică”, prin care condamnă ferm toate formele de violență împotriva femeilor, copiilor și altor membri ai familiei.

Declarația a fost adoptată cu 320 de voturi „pentru” și cinci abțineri.

Documentul subliniază necesitatea unei mobilizări instituționale și sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și protecția imediată a victimelor. Parlamentul solicită Guvernului, autorităților publice și instituțiilor de aplicare a legii să intensifice măsurile de prevenire, intervenție și sancționare a agresorilor și să aloce resurse pentru adăposturi, servicii sociale, psihologice și juridice.

Declarația mai prevede sprijinirea programelor educaționale și de conștientizare în școli, comunități și mass-media, promovarea numărului unic de urgență 0800.500.333 pentru victime, precum și colaborarea cu organizațiile neguvernamentale pentru prevenirea violenței și reducerea femicidului.

Parlamentul României invită societatea civilă, mediul academic, organizațiile profesionale și cetățenii să se alăture acestui demers național, pentru o țară în care fiecare persoană este protejată, respectată și liberă de frică.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: parlamentul romaniei violenta domestica declaraţie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri