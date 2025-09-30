Parlamentul României adoptă declarația „România fără violență domestică”

Declarația a fost adoptată cu 320 de voturi „pentru” și cinci abțineri.

Documentul subliniază necesitatea unei mobilizări instituționale și sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și protecția imediată a victimelor. Parlamentul solicită Guvernului, autorităților publice și instituțiilor de aplicare a legii să intensifice măsurile de prevenire, intervenție și sancționare a agresorilor și să aloce resurse pentru adăposturi, servicii sociale, psihologice și juridice.

Declarația mai prevede sprijinirea programelor educaționale și de conștientizare în școli, comunități și mass-media, promovarea numărului unic de urgență 0800.500.333 pentru victime, precum și colaborarea cu organizațiile neguvernamentale pentru prevenirea violenței și reducerea femicidului.

Parlamentul României invită societatea civilă, mediul academic, organizațiile profesionale și cetățenii să se alăture acestui demers național, pentru o țară în care fiecare persoană este protejată, respectată și liberă de frică.

(sursa: Mediafax)