Premieră istorică la Vatican! Primele sărbători pascale cu primul Papă american, Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea s-a întors sâmbătă seara în Cetatea Vaticanului și, începând de duminică, celebrează pentru prima dată în pontificatul său riturile pascale ale Săptămânii Sfinte.

În Duminica Floriilor, Leon al XIV-lea a celebrat Sfânta Liturghie în Piața San Pietro și Comemorarea intrării Domnului în Ierusalim, cu proclamarea Patimii Domnului după sfântul Ioan.

Miercuri, papa are tradiționala întâlnire cu romanii și pelerinii la audiența generală din Piața Sfântul Petru, începând cu ora locală 10.00.

Joi, 2 aprilie a.c., în bazilica San Pietro, pontiful prezidează la ora 9.30 Sfânta Liturghie a crismei.

În Joia Sfântă, 2 aprilie a.c., începe sacrul triduum pascal. Leon al XIV-lea celebrează Sfânta Liturghie a Cinei Domnului în bazilica Sfântul Ioan din Lateran, catedrala Romei, începând cu ora 17.30.

În Vinerea Sfântă, 3 aprilie a.c., papa prezidează Celebrarea Patimii Domnului în bazilica San Pietro la ora 17.00.

Tot în Vinerea Sfântă, papa merge la amfiteatrul Colosseum din Roma unde, la ora 21.15, prezidează tradiționala devoțiune ”Via Crucis” (Calea Crucii). Momentul de rugăciune este transmis în direct în mondoviziune.

În Sâmbăta Sfântă, 4 aprilie a.c., papa prezidează solemna Vigilie pascală a Învierii Domnului la ora 21.00 în bazilica Sfântul Petru.

Duminică, 5 aprilie a.c., papa celebrează Sfânta Liturghie a Învierii Domnului la ora 10.15 în Piața Sfântul Petru.

În Duminica Paștelui, 5 aprilie a.c., papa merge la balconul central al bazilicii Sfântul Petru, de unde adresează ”Urbi et Orbi” – Cetății și Lumii – tradiționalul mesaj pascal și binecuvântarea solemnă. Ceremonia începe la ora Romei 12.00 și este transmisă în mondoviziune.

În fine, a doua zi de Paști - luni, 6 aprilie a.c. - Sfântul Părinte conduce la ora 12.00 rugăciunea antifonului marian pascal ”Regina Coeli” (”Bucură-te, regina cerului”) de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic împreună cu romanii și pelerinii care vor fi prezenți în Piața Sfântul Petru, relatează vaticannews.va.

