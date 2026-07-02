Patronul azilelor clandestine din Bihor nu recunoaște nimic: Ce spune despre Ilie Bolojan

Viorel Pașca, coordonatorul centrelor pentru persoane vulnerabile din Bihor vizate de perchezițiile DIICOT, a făcut declarațiile joi.

El a negat acuzațiile care i se aduc spunând doar că „a făcut și greșeli neintenționate”. El a spus că nu știe despre existența unor presupuse abuzuri sexuale și a respins acuzațiile privitoare la falsificarea de documente.

„Cum aș putea eu falsifica buletine, mă supraestimați”, a răspuns Pașcu unei întrebări.

De asemenea, el a explicat că unele persoane au ajuns în centrele sale în stare gravă ceea ce explică problemele descoperite ulterior de medici.

În ceea ce privește acuzațiile privind beneficiile financiare, Pașca a spus că din cele peste 400 de persoane doar 100 aveau venituri. Acestea nu puteau acoperi cheltuielile lor estimate la circa 2.000 de lei pe lună pentru un pacient.

„Eu nu am avut bani de la bolnavi, eu am avut bani din donații (...) Vă dau un exemplu, de 20 de ani, tata a plătit 10 la sută din pensia sa ca donație”, a declarat Viorel Pașca.

Coordonatorul centrelor a dezvăluit că nu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan în perioada în care acesta era președintele CJ Bihor sau primar al orașului Oradea.

„Nu am vorbit în viața mea, nu l-am văzut în față”, a spus Pașca.

Viorel Pașca și alte persoane sunt vizate de o ancheta DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Ei au fost aduși la București pentru audieri, după perchezițiile desfășurate în mai multe locuri din județul Bihor. Ancheta urmărește activitatea unor centre în care erau găzduite sute de persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi funcționat începând din anul 2020 și ar fi obținut diferite beneficii financiare prin donații, sponsorizări și venituri ale persoanelor aflate în îngrijire.

Din cele 409 persoane aflate în centrele din Bihor, 391 au fost relocate în servicii sociale autorizate din 19 județe. Celelalte 17 se află la UPU Bihor, unde beneficiază de evaluarea și îngrijirea medicală necesare înainte de stabilirea măsurilor de protecție adecvate.

(sursa: Mediafax)