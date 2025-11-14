Bolojan: Pensia medie în magistratură e de 5.000 euro, de 9 ori mai mare decât cea din România

„Vă rog să vă gândiți că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură medie este aproape 5.000 de euro astăzi. Gândiți-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi", a declarat Bolojan joi seara, la Euronews.

Premierul a subliniat că această diferență foarte mare trebuie corectată. „Adică este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură și atunci aceste lucruri, că ne place, că nu ne place, trebuie să fie corectate", a spus Bolojan.

Bolojan a explicat că reforma abordează două aspecte care nu pot fi contestate. Primul este creșterea vârstei de pensionare. Discuția a vizat perioada de tranziție de la actuala situație la vârsta nouă.

„Cu cât această perioadă de tranziție este mai scurtă, cu atât corecția este mai rapidă. Sigur, introducând anumite inequități, pentru că unii se pensionează la anumite vârste, alții accelerat la o vârstă mult mai mare”, a explicat premierul.

Cu cât perioada este mai lungă, efectele de corecție se fac pe o perioadă mai îndelungată. Dar tensiunile în sistem ar fi mai scăzute.

A doua problemă este cuantumul pensiei raportat la ultimul salariu. În proiectul susținut de Guvern, pensia este comparată cu datele din Europa și cu ultimul salariu net.

„Gândiți-vă că astăzi, practic fiind 80% din salariu brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu, pensia este cât ultimul salariu", a spus Bolojan.

Premierul consideră că aceasta este o situație anormală, indiferent de sistemul de contributivitate. Este vorba de echitate, de diferențele dintre pensia din magistratură și pensia medie din România, de suportabilitatea socială.

„Pe acest aspect, nu s-a căzut, de exemplu, de acord”, a precizat Bolojan, referindu-se la discuțiile cu magistrații.

Bolojan a avertizat că sistemul de pensii trebuie corectat urgent din cauza evoluțiilor demografice. Peste 10 ani, când generația născută în anii 1968-1970 va ieși la pensie, vor fi aproape 500.000 de oameni.

„Gândiți-vă că cei care vin în spate sunt mult mai puțini, 200.000-300.000 de oameni. Peste 15-20 de ani de zile vor intra 150.000 de oameni de la 18 ani în zona de populație activă", a spus premierul.

„Dacă nu luăm măsuri care să corecteze aceste lucruri cât mai repede posibil, practic amanetăm viitorul României pentru anii următori”, a avertizat Bolojan.

Premierul a subliniat că România plătește astăzi efectele unor decizii greșite luate în anii trecuți și ale unor lucruri care n-au fost făcute la timp.

(sursa: Mediafax)